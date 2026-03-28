Trump: S-ar putea ca SUA să nu ajute NATO în caz de nevoie

1 minut de citit Publicat la 09:07 28 Mar 2026 Modificat la 09:08 28 Mar 2026

Donald Trump și-a întețit atacurile la adresa NATO pe măsură ce războiul împotriva Iranului s-a prelungit. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a avertizat că țara sa ar putea decide să nu vină în ajutorul NATO în caz de nevoie și a justificat o astfel de atitudine invocând pasivitatea aliaților față de războiul din Orientul Mijlociu relatează presa internațională.

Trump și-a reluat retorica anti-NATO în cadrul unui forum de afaceri de la Miami, potrivit Agerpres, care citează AFP.

"Pur și simplu nu au fost acolo", a declarat președintele american, reamintind solicitarea Washingtonului către aliații săi din Europa și din lume pentru securizarea strâmtorii Ormuz, solicitare rămasă fără rezultat.

"Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru NATO. Sute de miliarde pentru a-i proteja, și am fi fost mereu acolo pentru ei, dar acum, având în vedere acțiunile lor, cred că nu mai trebuie să fim, nu?", a continuat liderul de la Casa Albă.

Trump și-a întețit atacurile la adresa NATO, pe măsură ce războiul cu Iranul s-a prelungit

În ultimele săptămâni, președintele american și-a înmulțit atacurile la adresa alianței nord-atlantice, calificând organizația drept un "tigru de hârtie" pe rețeaua sa Truth Social și numindu-i pe aliați "lași".

SUA "își vor aminti" reacția membrilor NATO la cererile americane, a declarat el joi într-o ședință de guvern.

Într-un comunicat comun din 19 martie, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia s-au declarat gata "să contribuie la eforturile adecvate vizând garantarea securității traversării strâmtorii", pe unde tranzitează în mod normal o cincime din producția de petrol mondială.

Aceste țări au exclus totuși orice participare militară directă.

Traficul prin strâmtoare este practic paralizat de blocada anunțată de Iran la adresa "statelor inamice", ceea ce a dus la o creștere a prețurilor energiei.

În cadrul luării sale de cuvânt de la Miami, în fața unor șefi de companii și investitori reuniți pentru summitul "FII Priority", Donald Trump a dat din nou asigurări că operațiunea militară împotriva Iranului, care va intra în a cincea săptămână, se desfășoară bine.