Trump susține o propunere făcută pe o reţea socială pentru redenumirea agenţiei ICE în „NICE”: „O idee grozavă”

<1 minut de citit Publicat la 14:47 27 Apr 2026 Modificat la 14:47 27 Apr 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a susţinut o propunere făcută pe reţelele sociale privind redenumirea agenţiei Immigration and Customs Enforcement (ICE), instituţia americană pentru Imigraţie şi Control Vamal, în „National Immigration and Customs Enforcement”, ceea ce ar modifica acronimul în „NICE”, scrie Agerpres.

Propunerea a fost făcută pe reţeaua X de o utilizatoare, care a argumentat că o astfel de modificare ar putea influenţa modul în care instituţia este percepută public, deoarece presa ar utiliza frecvent formularea „agenţi NICE”, cu o conotaţie mai pozitivă.



„Vreau ca Trump să schimbe denumirea ICE în NICE, astfel încât mass-media să fie nevoite să spună «agenţii NICE»toată ziua, în fiecare zi”, a scris utilizatoarea.

I want Trump to change ICE to NICE (National Immigration and Customs Enforcement) so the media has to say NICE agents all day everyday — alyssa (@alyssamariiee11) March 25, 2026

Postarea a fost distribuită ulterior de Donald Trump pe platforma Truth Social, unde a reacţionat favorabil.

„O idee grozavă”, a spus, ulterior, Trump.