Trump susține o propunere făcută pe o reţea socială pentru redenumirea agenţiei ICE în „NICE”: „O idee grozavă”

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 14:47 27 Apr 2026 Modificat la 14:47 27 Apr 2026
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a susţinut o propunere făcută pe reţelele sociale privind redenumirea agenţiei Immigration and Customs Enforcement (ICE), instituţia americană pentru Imigraţie şi Control Vamal, în „National Immigration and Customs Enforcement”, ceea ce ar modifica acronimul în „NICE”, scrie Agerpres.

Propunerea a fost făcută pe reţeaua X de o utilizatoare, care a argumentat că o astfel de modificare ar putea influenţa modul în care instituţia este percepută public, deoarece presa ar utiliza frecvent formularea „agenţi NICE”, cu o conotaţie mai pozitivă.

„Vreau ca Trump să schimbe denumirea ICE în NICE, astfel încât mass-media să fie nevoite să spună «agenţii NICE»toată ziua, în fiecare zi”, a scris utilizatoarea.

Postarea a fost distribuită ulterior de Donald Trump pe platforma Truth Social, unde a reacţionat favorabil.

„O idee grozavă”, a spus, ulterior, Trump.

