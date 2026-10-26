Turcia propune Egiptului un acord maritim: Cairo ar câștiga 15.000 km pătrați în plus decât printr-un pact cu Grecia

Turcia este pregătită să semneze cu Egiptul un acord privind granițele maritime din estul Mediteranei. FOTO: Getty Images

Turcia este pregătită să semneze cu Egiptul un acord privind granițele maritime din estul Mediteranei. Potrivit Ankarei, acesta i-ar aduce Egiptului cu aproximativ 15.000 de kilometri pătrați mai mult spațiu maritim decât un eventual acord cu Grecia, a declarat sâmbătă ministrul turc al Apărării, Yaşar Guler, scrie Ekathimerini.

"Propunerea noastră către Egipt este clară. Dacă semnează un astfel de acord cu țara noastră, Egiptul va avea cu aproximativ 15.000 de kilometri pătrați mai mult spațiu maritim decât printr-un acord cu Grecia", a spus Guler.

Disputa privește zonele economice exclusive, adică porțiunile de mare în care un stat are drepturi exclusive asupra resurselor, inclusiv asupra zăcămintelor de gaze. Grecia susține că insulele sale, precum Creta sau Rodos, au dreptul la propriile zone maritime. Turcia contestă acest lucru și spune că insulele aflate aproape de coasta altui stat nu ar trebui să aibă aceleași drepturi ca uscatul. Diferența de 15.000 de km pătrați invocată de Ankara vine tocmai din neluarea în calcul a insulelor grecești.

Guler a adăugat că Turcia rămâne hotărâtă să își apere "drepturile și interesele legitime" în estul Mediteranei.

Declarațiile ministrului au venit după o convorbire telefonică avută vineri de ministrul grec de Externe, Giorgos Gerapetritis, cu omologul său egiptean, Badr Abdelatty. Cei doi au convenit să continue discuțiile privind delimitarea zonelor maritime, conform dreptului internațional și Convenției ONU privind dreptul mării.

Grecia și Egiptul au semnat deja, în august 2020, un acord parțial privind zonele maritime, urmând ca restul granițelor să fie stabilite ulterior. Turcia nu a semnat Convenția ONU privind dreptul mării, pe care se bazează în mare parte poziția Greciei.

Oferta Ankarei vine pe fondul unor noi tensiuni legate de acordul maritim semnat de Turcia cu Libia în 2019. Săptămâna trecută, parlamentul libian din estul țării a aprobat acest acord, reaprinzând disputele diplomatice din regiune. Egiptul s-a opus ferm înțelegerii turco-libiene, pe care o consideră o încălcare a drepturilor sale suverane. Grecia, Cipru și Israelul au criticat, de asemenea, acordul.

Acordul din 2019 a fost semnat de Turcia cu guvernul de la Tripoli și stabilește o graniță maritimă comună care trece prin zone revendicate de Grecia, inclusiv în apropierea Cretei. Libia este împărțită de ani de zile între autoritățile de la Tripoli și cele din estul țării, iar parlamentul din est respinsese anterior acordul. Aprobarea lui marchează, așadar, o schimbare importantă și o apropiere între Ankara și estul Libiei. Interesul pentru aceste ape a crescut după descoperirea unor zăcăminte mari de gaze în estul Mediteranei, precum câmpul egiptean Zohr, în 2015.