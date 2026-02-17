Ucraina a atacat cu drone Rusia: O rafinărie a luat foc, 5 aeroporturi au fost închise și s-au produs pene de curent la Kazan

Un incendiu puternic a izbucnit la rafinăria Ilsky din Krasnodar Krai, după atacurile Ucrainei. Sursa foto: captură video Telegram/Astra

Armata Ucrainei a atacat cu drone mai multe obiective din Rusia în noaptea de 16 spre 17 februarie, inclusiv rafinăria de petrol Ilski din Krasnodar Krai, unde a izbucnit un incendiu de amploare, potrivit autorităților locale, canalelor Telegram și grupurilor de monitorizare, a relatat The Kyiv Independent. În urma bombardamentelor ucrainene, cinci aeroporturi au fost închise temporar de autorităţile ruse şi s-au înregistrat pene de curent la Kazan, potrivit Ukrainska Pravda.

O rafinărie din Rusia, avariată după un atac ucrainean cu drone şi 5 aeroporturi închise

Rafinăria Ilsky din Krasnodar Krai, care aprovizionează cu combustibil trupele ruse, prelucrează 6,42 milioane de tone de petrol pe an, a transmis Statul Major General al Ucrainei, au scris jurnaliştii de la The Kyiv Independent. Datorită apropierii de porturile de la Marea Neagră, produsele sale sunt utilizate pe scară largă pentru a sprijini logistica militară rusă.

Canalele Telegram pro-ruse, cu presupuse legături cu serviciile de securitate, au afirmat că regiunea Krasnodar a fost atacată de drone ucrainene încă din seara zilei de luni. Sistemele locale de apărare aeriană au doborât peste 20 de drone deasupra regiunii.

Locuitorii au raportat că au auzit peste 10 explozii în apropierea așezării Ilski. La scurt timp după aceea, un incendiu major a izbucnit la rafinăria locală de petrol. Cartierul general operațional din Krasnodar Krai a confirmat că regiunea a fost atacată, dar nu a dezvăluit detalii cu privire la pagube sau la instalațiile afectate.

Krasnodar Krai, o regiune strategică din sud-vestul Rusiei, situată la Marea Neagră și Marea Azov, se află peste strâmtoarea Kerch, față de peninsula Crimeea ocupată de Rusia.

Pe fondul amenințării aeriene semnalate, aeroporturile din Krasnodar, Soci și Gelendzhik și-au suspendat operațiunile pentru cel puțin patru ore, conform Ukrainska Pravda. Sirenele de raid aerian au fost activate și în Novorossiisk și Slaviansk-na-Kuban.

În același timp, se pare că dronele au vizat Republica Tatarstan. În jurul orei 03:00 dimineața, ora locală, s-au auzit explozii la periferia orașului Kazan și în Nizhnekamsk, au mai relatat jurnaliştii de la The Kyiv Independent.

Martorii au raportat că au auzit sunete de explozii, după care alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă într-un cartier din oraşul Kazan. Acesta este situat la aproximativ 1.300 - 1.400 de kilometri de granița dintre Rusia și Ucraina.

Autoritățile ruse nu au dat publicității informații oficiale cu privire la consecințele atacurilor din Tatarstan.