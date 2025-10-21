Ucraina a atacat masiv cu drone Rusia. Sunt cel puţin 2 răniţi, iar o clinică medicală se numără printre numeroasele clădiri afectate

Printre clădirile afectate se numără şi o clinică medicală. Sursa foto: Telegram/Yuriy Slyusar

Forţele armate ale Ucrainei au atacat masiv cu drone Rusia înainte de Summitul din Ungaria dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. În urma bombardamentelor, cel puţin doi oameni au fost răniţi, iar pagubele sunt destul de însemnate, a relatat The Kyiv Independent. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că ar fi pregătit să participe alături de liderul american și omologul său rus la Summitul de Pace din Budapesta, dacă ar fi invitat, informează BBC.

Conform sursei citate, aacurile cu drone asupra Rusiei, care au avut loc în noaptea de 21 octombrie, au provocat pagube majore și au rănit un copil în regiunea Briansk și un adult în regiunea Rostov, potrivit autorităților ruse.

Trei mașini și exteriorul a două blocuri de apartamente au fost avariate în orașul rusesc Klintsy, în urma unui atac cu drone ucrainene, a declarat guvernatorul regiunii Briansk, Alexander Bogomaz, într-o postare pe Telegram.

„Un adolescent născut în 2010 a suferit contuzii. Echipajul de ambulanță i-a acordat băiatului toate îngrijirile medicale necesare la fața locului”, a mai adăugat oficialul

Între timp, în regiunea Rostov, o clădire rezidențială, o clinică medicală, magazine și mai multe locuințe au fost avariate în urma unui atac cu drone, au susținut autoritățile locale.

O persoană a fost rănită în orașul Rostov-pe-Don din cauza resturilor căzute.

„Potrivit armatei, un atac aerian masiv a fost respins noaptea trecută”, a declarat guvernatorul regiunii Rostov, Iurii Sliusar, într-o postare pe rețelele sociale.

Locuitorii au fost evacuați dintr-o clădire rezidențială din Bataysk, regiunea Rostov, în timp ce autoritățile verificau dacă structura imobilului a rămas sigură după avarii, a spus Sliusar, adăugând ulterior că oamenii au fost lăsați să se întoarcă în locuințele lor.

Armata ucraineană lovește frecvent infrastructura militară din teritoriile ocupate și adânc în interiorul Rusiei, în încercarea de a diminua capacitatea de luptă a Moscovei, care își continuă războiul împotriva Ucrainei.

Pe 19 octombrie, uzina de procesare a gazului din Orenburg, Rusia, a fost nevoită să oprească preluarea gazului din Kazahstan, în urma unui atac cu drone ucrainene asupra instalației, a anunțat Ministerul Energiei din Kazahstan.

Kremlinul a refuzat să accepte un armistițiu și, în ultimele zile, ar fi continuat să insiste ca Ucraina să predea întreaga regiune Donețk drept condiție pentru pace, în timp ce Casa Albă încearcă să intermedieze o înțelegere pentru a pune capăt războiului Rusiei.

Pe 20 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că poziția Moscovei privind oprirea ostilităților de-a lungul actualei linii a frontului din Ucraina nu s-a schimbat. Comentariile ruse au venit după o întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Volodimir Zelenski la Casa Albă, pe 17 octombrie.

Două surse familiare cu situația au declarat pentru Kyiv Independent că întâlnirea a fost practic deraială de un apel telefonic dintre președintele rus Vladimir Putin și Trump, cu o zi înainte.

În timpul convorbirii, Putin a cerut din nou ca Ucraina să predea controlul total al regiunii Donețk Rusiei ca o condiție pentru încheierea războiului, potrivit Washington Post.

Trump și Putin urmează să se întâlnească la Budapesta în următoarele săptămâni. Nu a fost anunțată public nicio dată, însă oficiali americani și ruși sunt așteptați să se întâlnească săptămâna aceasta pentru prima etapă a summitului planificat între cei doi lideri.