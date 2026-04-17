Ucraina anunţă că Zelenski e dispus să se întâlnească, în Turcia, cu Putin, dar să participe şi Trump şi Erdogan

Ministrul de Externe ucrainean Andrii Sîbiha a declarat că Ucraina este dispusă să accepte o întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin în Turcia, la care să participe şi Erdogan și Donald Trump, notează Pravda.

Ministrul de externe Andrii Sîbiha a declarat că suntem pregătiți pentru o întâlnire a liderilor în Turcia, între Zelenski și Putin, la care să participe Erdogan și Trump, potrivit sursei amintite. Sîbiha a mai spus că Ucraina a transmis recent acest mesaj partenerilor săi turci, deoarece Turcia „joacă un rol important în eforturile de pace”.

Reamintim că Putin a propus în repetate rânduri o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Cea mai recentă invitație de acest gen a fost emisă de Kremlin în februarie, dar pe care liderul de la Kiev a respins-o categoric.

Sîbiha a numit propunerea „inacceptabilă”, în timp ce Zelenski a spus că invitația lui Putin a fost o încercare de a amâna întâlnirea cu acesta. „Partenerii noștri americani ne-au informat că Putin m-a invitat la Moscova. Cred că, dacă doriți să împiedicați întâlnirea, ar trebui să mă invitați la Moscova”, a spus el.

Rutte a cerut ţărilor NATO "să nu uite de Ucraina"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat miercuri statele membre ale Alianţei să nu "piardă din vedere Ucraina" şi să sporească ajutorul militar pentru această ţară, stabilind ca obiectiv pentru acest ajutor anul acesta 60 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 51 de miliarde de euro, notează Agerpres.

"Trebuie să fim atenţi că suntem capabili să asigurăm un sprijin neîntrerupt pentru Ucraina", a indicat Rutte în deschiderea unei reuniuni la Berlin a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, grup ce reuneşte ţările care susţin militar Ucraina în războiul cu Rusia, majoritatea ţări europene.

Secretarul general al NATO le-a cerut de asemenea statelor membre ale Alianţei să "investească mai mult pentru a atinge obiectivul de 60 de miliarde de dolari pentru sprijinul în materie de securitate şi apărare pentru Ucraina în acest an".