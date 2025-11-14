Ucraina l-a "îmbrăcat" pe Viktor Orban într-un costum cu model de zebră, după ce liderul maghiar a acuzat o "rețea mafiotă" la Kiev

2 minute de citit Publicat la 14:44 14 Noi 2025 Modificat la 14:44 14 Noi 2025

Ucraina l-a "îmbrăcat" pe Viktor Orban într-un costum cu model de zebră. FOTO: Hepta

Premierul maghiar a acuzat Kievul că este condus de o "rețea mafiotă în timpul războiului", ceea ce a provocat un răspuns ironic din partea ministerului de Externe al Ucrainei, care a prezentat o imagine trucată cu Orban îmbrăcat într-un costum cu model de zebră, conform Kiev Post.

Liderul de la Budapesta a adăugat că a fost expusă corupția „cu nenumărate legături cu președintele Zelenski”, referindu-se la scandalul în care ar fi implicat omul de afaceri ucrainean Timur Mindich, aliat apropiat și asociat în afaceri al președintelui Volodimir Zelenski.

Acesta apare în dosarul „mitelor”de la Energoatom, însă este acuzat și că a încercat să-l preseze pe fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, să cumpere veste antiglonț de la o anumită companie. Afacerea nu a mai fost încheiată în cele din urmă.

Anchetatorii ucraineni l-au acuzat marți pe Timur Mindich de orchestrarea unei scheme de corupție de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic. Scandalul a escaladat o dispută majoră privind corupția în țara sfâșiată de război.

Într-o declarație la X, Orban a spus că „iluzia de aur a Ucrainei se destramă” și a susținut că Ungaria nu va finanța ceea ce a numit „nebunie”.

„Oricum, după toate acestea, cu siguranță nu vom ceda cerințelor financiare și șantajului președintelui ucrainean. Este timpul ca Bruxelles-ul să înțeleagă în sfârșit unde se duc cu adevărat banii lor”, a spus el.

Cum a reaţionat Ucraina

Ministerul de Externe al Ucrainei a răspuns în câteva ore, respingând comentariile lui Orban și subliniind propria "performanță" a liderului maghiar. Purtătorul de cuvânt al MAE, Heorhiy Tykhy, a scris pe X:

„Prelegeri despre corupție susținute de un politician implicat în scandaluri de corupție care și-a transformat țara în cea mai săracă din UE? Nu, mulțumesc.”

Postarea a fost însoţită de o imagine realizată în Photoshop, cu Orban purtând un costum cu model de zebră – o trimitere directă la un raport de investigație recent din Ungaria care dezvăluie că proprietatea privată a prim-ministrului include o mini-grădină zoologică exotică cu zebre și alte animale.

Lectures about corruption from a politician who is embroiled in corruption scandals and has made his country the poorest in the EU? No, thanks. https://t.co/3xqO8jKU8h pic.twitter.com/cM5d9Qx5cz — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) November 13, 2025

Imaginile, distribuite pe rețelele de socializare și preluate de publicații precum HVG, arată elemente de lux neobișnuite pentru o fermă, printre care o grădină cu palmieri, un coridor subteran din cărămidă care leagă mai multe clădiri, alei încălzite pentru a preveni acumularea zăpezii și chiar o grădină zoologică privată cu animale exotice – zebre, antilope și bivoli.