Ucraina, liber la exporturi de cereale fără taxe în Uniunea Europeană până în vara lui 2024 | "Sprijinul politic și economic e neclintit!"

Consiliul Uniunii Europene, în care sunt reprezentate guvernele statelor membre, a postat pe Twitter că miniștrii europeni ai Comerțului au convenit această prelungire joi, în cadrul unei reuniuni.

În prealabil, a fost ridicat un embargo cu privire la importurile de cereale impus de unele state UE, transmite presa internațională.

"Prin reînnoirea acestor măsuri, UE continuă să își demonstreze sprijinul politic și economic de neclintit pentru Ucraina, care se confruntă în continuare cu agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei", se precizează într-un comunicat al instituției citate.

