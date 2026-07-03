Ucraina și Republica Moldova mai fac un pas spre aderarea la UE: Un nou capitol de negociere va fi deschis

1 minut de citit Publicat la 16:19 03 Iul 2026 Modificat la 16:19 03 Iul 2026

Ucraina și Republica Moldova au mai bifat astfel un pas important în parcursul lor spre aderarea la UE. FOTO: Hepta

Țările membre ale Uniunii Europene au convenit în unanimitate să înceapă procedura de deschidere a unui nou capitol de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, cel privind relațiile externe. Ceremonia oficială este așteptată să aibă loc pe 14 iulie, potrivit Euronews.

Ucraina și Republica Moldova au mai bifat astfel un pas important în parcursul lor spre aderarea la UE, după ce statele membre au convenit în unanimitate, în cadrul unei reuniuni tehnice desfășurate vineri, să avanseze deschiderea unui nou grup de capitole de negociere.

Deblocarea celui de-al șaselea cluster („Relații externe”) reprezintă un nou progres în procesul de aderare al celor două țări candidate și reflectă schimbarea treptată de poziție a Ungariei, după victoria categorică a lui Péter Magyar în alegeri în fața lui Viktor Orbán.

Orbán blocase timp de mai mulți ani candidatura Ucrainei la aderarea la UE din cauza unui conflict privind tratamentul minorității maghiare din vestul Ucrainei.

Noul guvern condus de Magyar a colaborat cu partea ucraineană pentru soluționarea acestei probleme, ceea ce a permis deschiderea, la începutul lunii iunie, a primului cluster de negocieri, așteptat de mult timp.

Comisia Europeană și Ucraina au încercat să deschidă toate celelalte cinci clustere înainte de vacanța de vară, pentru a transmite un semnal politic clar privind dorința de a accelera procesul de aderare.

Deschiderea treptată a clusterelor

Budapesta a rezistat însă presiunilor de a debloca toate clusterele rămase într-un interval atât de scurt, invocând considerente de politică internă.

În consecință, președinția irlandeză a Consiliului UE, începută la 1 iulie, a adoptat o abordare mai pragmatică, propunând deschiderea treptată a clusterelor, unul câte unul.

Această strategie pare să dea rezultate: Ungaria a fost de acord, alături de celelalte 26 de state membre, cu deschiderea clusterului șase, care acoperă relațiile externe, politica externă și de securitate – un domeniu considerat mai puțin controversat decât alte capitole de negociere.

Pasul convenit vineri constă în transmiterea unei așa-numite „scrisori de screening”, care marchează în mod oficial încheierea evaluării compatibilității legislației țării candidate cu acquis-ul comunitar.

O scrisoare de invitație urmează să fie aprobată la următoarea reuniune a ambasadorilor, programată miercuri, ca punct fără dezbatere, ceea ce înseamnă că este de așteptat să fie adoptată fără obiecții.

Poziția comună a UE necesară pentru finalizarea deschiderii clusterului șase este așteptată să fie aprobată luni, 13 iulie, iar deschiderea oficială va avea loc în cadrul unei Conferințe Interguvernamentale, programată pentru ziua următoare.