Ucraina va avea ultimul cuvânt asupra persoanei care va reprezenta Europa la discuțiile de pace cu Rusia, afirmă Volodimir Zelenski

2 minute de citit Publicat la 13:37 22 Iun 2026 Modificat la 13:37 22 Iun 2026

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. FOTO: Getty Images

Ucraina este cea care va decide ce politician reprezintă Europa la negocierile cu Rusia, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu publicat de presa din țara sa, citat de Agerpres.

Declarația vine în timp ce Kievul încearcă să relanseze demersurile diplomatice care să ducă la încetarea războiului declanșat de Rusia cu peste patru ani în urmă.

Zelenski a precizat în interviu că subiectul "Ucraina" a fost discutat "mai mult decât oricând până acum" la reuniunea de săptămâna trecută a Consiliului European.

"Am discutat despre rolul Europei în dialogul cu rușii și care ar trebui să fie acel rol. Europa va lua în considerare formatul și va propune câteva opțiuni, dar Ucraina va decide cine reprezintă Europa în negocieri", a subliniat șeful statului ucrainean.

Liderii europeni au început recent să analizeze posibilitatea de a avea discuții directe cu Moscova, dar între ei există divizări legate de modul de gestionare a relațiilor cu Rusia.

La summitul G7 din Franța, de la Evian, Volodimir Zelenski le-a cerut aliaților să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.

Zelenski: "SUA au răspuns pozitil la solicitarea licențelor Patriot"

El i-a solicitat din nou omologului său american Donald Trump să aprobe licențele pentru ca Ucraina să fabrice pe plan local sisteme de rachete interceptoare Patriot.

Războiul din Iran a arătat existența unei penurii globale de astfel de arme, într-o perioadă când Rusia își sporește producția de rachete balistice.

"De data asta, a devenit public faptul că echipa SUA a răspuns pozitiv la chestiunea licențelor, pentru prima dată", a afirmat Zelenski.

Rachetele interceptoare americane Patriot s-au dovedit singura armă eficientă din arsenalul Ucrainei pentru contracararea rachetelor balistice ruse, amintește presa internațională.

Propunerea lui Putin pentru negociatorul european, respinsă de Germania

Germania a respins, luna trecută, sugestia preşedintelui rus Vladimir Putin, potrivit căruia fostul cancelar german Gerhard Schroeder ar fi potrivit pentru a coordona discuţiile cu Uniunea Europeană în vederea unui acord de pace în Ucraina.

Anterior, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, afirmase că există "potenţial" ca UE să negocieze cu Rusia şi să discute viitorul arhitecturii de securitate a Europei. La rândul său, Putin a spus că, dacă astfel de discuţii ar avea loc, Gerhard Schroeder ar fi mediatorul său preferat.

Un oficial german a declarat că oferta nu este credibilă, deoarece Rusia nu şi-a schimbat condiţiile pentru încetarea luptelor, acestea echivalând cu o capitulare a Kievului.

Oficialul, care a vorbit cu Reuters sub condiţia anonimatului, a menționat că președintele rus a făcut o serie de oferte false menite să divizeze alianţa occidentală.

După ce a părăsit funcţia de cancelar în 2005, Gerhard Schroeder a preluat aproape imediat funcţia de preşedinte al unui consorţiu germano-rus în domeniul gazelor naturale şi s-a confruntat cu critici dure în Germania pentru apropierea sa de liderul rus.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a subliniat, în context, că nu a văzut niciun semn că Moscova ar fi interesată de negocieri serioase şi a punctat că orice discuţii cu Uniunea Europeană ar trebui să fie coordonate îndeaproape cu statele membre şi Ucraina.