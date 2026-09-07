UE lansează parteneriatul special cu Groenlanda. 200 de milioane de euro ajung pe insulă, pentru ca insula să nu ajungă la Trump

Steagul UE a fost amplasat în Groenlanda, pentru vizita Ursulei von der Leyen. Foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană va debloca 200 de milioane de euro suplimentare pentru a investi în proiecte privind energia, materialele critice și conectivitatea în Groenlanda, a anunțat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează AFP, citată de Agerpres. 'Lansăm de asemenea împreună parteneriatul UE-Groenlanda (...), 200 de milioane de euro de noi investiții pentru Groenlanda pentru acest an și cel următor', a anunțat ea în cadrul unei conferințe de presă la finalul unei vizite de două zile la Nuuk, capitala insulei arctice care este teritoriu autonom al Danemarcei.



Această vizită a fost o ocazie de a reaminti că numai Groenlanda și Danemarca decid viitorul uriașei insule arctice râvnite de SUA și de Donald Trump.



'Integritate teritorială. Suveranitate. Inviolabilitatea frontierelor. Acestea sunt principiile fundamentale ale dreptului internațional', a subliniat Ursula von der Leyen.



Investițiile europene se concentrează pe trei priorități strategice: conectivitatea, energiile curate și materiile prime critice.



Această nouă anvelopă, care se adaugă dublării ajutorului direct al UE către Groenlanda, urmează să contribuie la dezvoltarea de proiecte concrete.



Noua alocare 'va crea noi oportunități și o UE puternică și implicată atât în Groenlanda, cât și în regiunea arctică. Pentru că Groenlanda este un aliat strategic și un prieten de încredere', a declarat von der Leyen, citată într-un comunicat al CE.



Este vorba în special de ameliorarea capacităților satelitare, pentru un mai bun acces la internet în nordul și estul insulei.



Pachetul se axează și pe investiții care îmbunătățesc viața de zi cu zi în acest teritoriu: locuințe mai bune, turism sustenabil și un sprijin mai puternic pentru întreprinderile mici, se mai precizează în comunicatul executivului UE.



Ursula von der Leyen a ajuns duminică la Nuuk, capitala teritoriului autonom arctic pentru o vizită de două zile cu prilejul căreia s-a întâlnit cu șefii guvernelor danez și groenlandez.

Donald Trump a declarat în repetate rânduri că SUA vor să cumpere Groenlanda. A provocat cu aceste declarații indignare în rândul aliaților europeni, dar și al locuitorilor insulei.