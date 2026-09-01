UE suspendă importurile de carne, ouă și miere din Brazilia. Țara sud-americană ar folosi antibiotice în creșterea animalelor

2 minute de citit Publicat la 16:42 01 Sep 2026 Modificat la 16:42 01 Sep 2026

UE interzice importurile de carne, ouă și miere din Brazilia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Uniunea Europeană suspendă importurile de carne și alte produse de origine animală din Brazilia, relatează marți France24.

Măsura intră în vigoare începând de joi și a fost luată din cauza îngrijorărilor că țara sud-americană nu respectă normelor UE privind utilizarea antibioticelor la animale.

Sunt afectate importurile de carne de pasăre, carne de vită, ouă și miere. Bruxelles-ul nu a oferit un calendar pentru reluarea comerțului.

Ce spune Comisia Europeană

Potrivit Comisiei Europene, Brazilia nu a reușit să ofere garanții suficiente că exporturile sale îndeplinesc standardele UE ce vizează prevenirea utilizării abuzive a antibioticelor în creșterea animalelor.

„Brazilia nu va mai fi autorizată să exporte în Uniune animale de la care se produc alimente și produse de origine animală destinate consumului uman”, a precizat o purtătoare de cuvânt a Comisiei pentru AFP.

În luna mai, Brazilia a fost inclusă pe o listă UE a țărilor care nu respectă normele privind utilizarea antibioticelor la animale.

Un audit în sectorul păsărilor de curte și și în cel al producției de miere din Brazilia urmează să se încheie vineri.

Dacă rezultatele sunt pozitive și statele membre UE își dau acordul, exporturile de păsări de curte din Brazilia către blocul comunitar ar putea fi reluate în câteva săptămâni. În cazul cărnii de vită, reluarea exporturilor ar putea dura mai mult.

Comisia a menționat că durata va depinde de cât de repede poate Brazilia să demonstreze conformitatea cu cerințele UE.

„Brazilia este un partener important pentru UE și colaborăm îndeaproape, constructiv și pozitiv cu autoritățile braziliene pentru a ne asigura că respectă aceste cerințe. Odată ce conformitatea este demonstrată, exporturile către UE vor putea fi reluate”, a indica purtătoarea de cuvânt a executivului comunitar.

Guvernul brazilian nu a răspuns imediat solicitării AFP de a comenta decizia blocului anunțului de luni.

UE este presată să își demonstreze vigilența, după ce s-a confruntat cu critici și proteste puternice din partea fermierilor europeni, în urma semnării, în ianuarie, a acordului de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur.

Brazilia a fost al doilea cel mai mare furnizor de carne de vită al UE în 2025, exportând peste 92.000 de tone în valoare de peste 713 milioane de euro.

Ce spun regulile UE privind antibioticele la animale

Blocul comunitar interzice utilizarea antimicrobienelor în hrana animalelor pentru a stimula creșterea rapidă sau a mări producția.

De asemenea, în UE este restricționată utilizarea antibioticelor rezervate medicinei umane, ca parte a eforturilor de a reduce rezistența la antimicrobiene.

Carlos Roberto dos Santos, un fermier din statul brazilian Sao Paulo, citat de AFP, spune că înțelege de ce UE dorește să-și protejeze consumatorii și industriile agricole.

„Costurile de producție sunt mult mai mari acolo.Un fermier european nu are cum să concureze cu mine”, a declarat el.

„Dacă guvernele (europene) importă carne ieftină, vor distruge sectorul agricol al țării lor”, a adăugat fermierul.