Cum se apără UE de China în războiul materialelor critice: "Ordinea globală este redesenată. Europa trebuie să lupte pentru locul său"

"Dincolo de materiile prime, Europa trebuie să dețină controlul asupra tehnologiilor critice care vor modela economia de mâine", a spus Ursula von der Leyen. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană vrea să cumpere și să stocheze materii prime critice pentru a asigura aprovizionarea cu minerale și metale esențiale pentru industrii, de la apărare la producătorii de automobile. Propunerea face parte dintr-un nou plan anual de lucru, prezentat marți și conceput pentru a răspunde "momentului independenței Europei". Înființarea unui Centru de Materii Prime Critice pentru "monitorizarea, achiziționarea și stocarea în comun a acestor minerale, care sunt atât de esențiale pentru suveranitatea noastră industrială" se înscrie într-un plan prevăzut pentru 2026, presărat cu acțiuni menite să susțină independența blocului european, scrie Politico.

"Ordinea noastră regională și globală este redesenată, iar Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume în care unele puteri majore sunt fie ambivalente, fie ostile nouă", a declarat marți președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European.

China, care domină aprovizionarea globală cu minerale critice, a anunțat la începutul lunii controale extinse la exportul de magneți din pământuri rare și materiile prime aferente, din motive de securitate națională, ceea ce a stârnit îngrijorări în industrie.

Ca parte a planului său de diversificare a aprovizionării cu minerale, anunțat în 2023, executivul UE prezentase deja inițiative pentru intensificarea monitorizării, achizițiilor și stocării în comun.

"Dincolo de materiile prime, Europa trebuie să dețină controlul asupra tehnologiilor critice care vor modela economia de mâine", a declarat von der Leyen, referindu-se la planurile pentru 2026, menționând inițiative în domenii precum baterii, cloud computing, inteligență artificială, materiale avansate, dar și propuneri pentru eticheta "Fabricat în Europa" în cazul produselor sensibile, în cadrul achizițiilor publice.

Invocând nevoia unei Europe "suverane și independente", Comisia a structurat planul de lucru pentru 2026 în șase piloni:

prosperitate și competitivitate durabile;

apărare și securitate;

model social și inovare;

calitatea vieții;

democrație și statul de drept;

implicare globală.

Printre măsurile propuse pentru 2026 se numără o nouă "Lege europeană privind produsele", o actualizare a normelor privind achizițiile publice, noi propuneri omnibus pentru dereglementarea fiscalității și a energiei, un pachet anticorupție și un plan de acțiune împotriva hărțuirii cibernetice.

De asemenea, planul include o listă cu 25 de proiecte de lege pe care Comisia Europeană intenționează să le adopte în 2026, în contextul eforturilor de reducere a birocrației. UE este pe cale să își simplifice legislația pentru a deveni mai competitivă, pe fondul presiunii intense din partea industriei și a capitalelor europene.

Printre propunerile incluse pe lista de retragere, care vizează proiecte de lege aflate în procedură, dar devenite caduce sau blocate politic, se numără un cadru de monitorizare pentru pădurile europene rezistente. Guvernele naționale din Consiliu și eurodeputații din Parlamentul European au la dispoziție șase luni pentru a aduce argumente în favoarea păstrării acestor proiecte legislative.

Wang Wentao, ministrul chinez al Comerțului, va veni la Bruxelles

"China și UE vor intensifica contactele la toate nivelurile în legătură cu controalele extinse la exporturile de materii prime și magneți critici impuse de Beijing", a declarat marți comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, notează alt articol Politico.

Wang Wentao, ministrul chinez al Comerțului, a acceptat invitația de a veni la Bruxelles pentru a discuta restricțiile, a precizat Šefčovič după o discuție telefonică avută anterior între cei doi oficiali.

"Discuția noastră a durat aproape două ore. Și, la finalul acestei discuții, am invitat autoritățile chineze să vină la Bruxelles, în zilele următoare, pentru a găsi soluții urgente. Ministrul Wang Wentao a acceptat această invitație", a declarat el, într-o conferință de presă susținută la Strasbourg.

Šefčovič a declarat că firmele din UE au depus aproximativ 2.000 de "cereri prioritare" către autoritățile chineze, însă doar jumătate dintre acestea "au fost abordate în mod corespunzător2. El a adăugat că a actualizat listele împreună cu Wang.

"Nu avem niciun interes într-o escaladare. Totuși, această situație aruncă o umbră asupra relației noastre. Prin urmare, o rezoluție promptă este esențială", declarat comisarul pentru comerț.