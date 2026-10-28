„Ukaz” de la Putin: Rușii care caută „avort” pe Internet, vor fi redirecționați către site-uri care încurajează natalitatea

1 minut de citit Publicat la 23:13 28 Oct 2026 Modificat la 23:13 28 Oct 2026

Vladimir Putin, în fața calculatorului. Încercările de a crește rata natalității în Rusia, care continuă să scadă în ciuda apelurilor lui Putin către ruși de a face copii. Foto: Hepta

Vladimir Putin a ordonat „ajustarea” rezultatelor căutării pe internet, în Rusia, a informațiilor legate de avort. Putin a cerut ca, atunci când caută online informații despre avort, utilizatorilor să le apară mai întâi linkuri către site-uri care le oferă femeilor „sprijin social" pentru păstrarea sarcinii, informează The Moscow Times.

Prim-ministrul rus Mihail Mișustin a fost numit „responsabil” pentru implementarea ordinului („ukaz”, în limba rusă), cu termen până la 15 decembrie, conform unui document publicat de Kremlin.

Încercările de a crește rata natalității în Rusia, care continuă să scadă în ciuda apelurilor lui Putin către ruși de a face copii, au determinat deja autoritățile să înceapă să restricționeze informațiile despre avort.

În 2025, cuvântul „avort” a început să nu mai fie folosit la televizor, deși nu există o interdicție legală asupra pronunției sale în Rusia. Autoritățile ruse înlocuiesc, de asemenea, acest cuvânt cu expresia „alegere negativă în timpul sarcinii”, în discursurile și documentele publice.

În ultimii 8 ani, Rusia a pierdut 8 milioane de cetățeni

Rusia este în plin declin demografic: natalitatea a scăzut în al 11-lea an consecutiv și a ajuns la cel mai mic nivel înregistrat în utlimii 200 de ani, în ciuda apelurilor făcute de Vladimir Putin rușilor de a face cât mai mulți copii și a interzicerii avortului

Astfel, în primul trimestru al anului 2026, s-au născut 272 de mii de copii, cu 6% mai puțin, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Numărul nașterilor a înregistrat astfel cel mai scăzut nivel de la începutul secolului 19.

În 2018, Vladimir Putin a anunțat un proiect național cu scopul încurajării natalității și opririi declinului natural al populației. În ciuda acestei inițiative, Rusia a pierdut aproximativ 4 milioane de cetățeni.