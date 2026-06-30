Un Airbus, care efectua o cursă Varşovia-Tel Aviv, interceptat în zbor după o alertă falsă de deturnare

1 minut de citit Publicat la 23:49 30 Iun 2026 Modificat la 23:49 30 Iun 2026

Ministerul bulgar al Apărării a declarat că aeronava a transmis codul transponder 7.500, utilizat în aviaţie pentru a semnala o intervenţie ilegală la bord. Sursa foto: Getty Images

Un Airbus A320 al companiei bulgare Electra Airways, care efectua o cursă pe ruta Varşovia - Tel Aviv, a aterizat de urgenţă marţi, după o "defecţiune a transponderului" care a "emis un semnal fals" ce indica o deturnare a aeronavei, au declarat autorităţile bulgare, relatează AFP, conform Agerpres.

Zborul LO155 de la Varşovia la Tel Aviv a fost asigurat de un Airbus A320 al companiei bulgare Electra Airways, în numele companiei aeriene poloneze LOT Polish Airlines.

Într-un comunicat, Ministerul bulgar al Transporturilor a raportat o "defecţiune tehnică a transponderului aeronavei, care a emis un semnal fals ce indica o intervenţie ilegală/deturnare".

Procedurile de protecţie a spaţiului aerian au fost activate, potrivit aceleiaşi surse. Ministerul bulgar al Apărării a declarat că aeronava a transmis codul transponder 7.500, utilizat în aviaţie pentru a semnala o intervenţie ilegală la bord, considerată în general echivalentul unei deturnări sau preluări ilegale a controlului asupra aeronavei.

El a precizat că un avion de vânătoare Mikoyan MiG-29 a decolat de urgenţă pentru a intercepta aeronava Airbus A320, înainte de a o escorta.

"După confirmarea că nu există nicio ameninţare reală la bord, aeronava a părăsit teritoriul ţării prin Turcia", a declarat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat.

Apoi, la cererea companiei aeriene, aeronava a fost în cele din urmă "redirecţionată către Bulgaria, unde a aterizat cu succes pe aeroportul din Burgas la ora locală 17:15", a precizat sursa citată.

Ministerul bulgar de Interne a iniţiat apoi verificările necesare.

"Niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost afectat", iar incidentul "nu a avut niciun impact asupra traficului de pe aeroportul Burgas", a concluzionat Ministerul Transporturilor.

Forţele aeriene israeliene au declarat într-un comunicat că au trimis "două avioane de vânătoare" în direcţia unei "aeronave civile deasupra Mării Mediterane, după un raport privind pierderea legăturii cu aeronava".

"Nu există niciun motiv de îngrijorare cu privire la un incident de securitate", au afirmat acestea.

"Compania aeriană (bulgară) a invocat o eroare a pilotului", a declarat pentru AFP Piotr Rudzki, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Frederic-Chopin din Varşovia.

"Monitorizăm situaţia, dar nu există niciun indiciu privind o eventuală interferenţă externă", a concluzionat el.