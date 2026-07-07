Un autobuz scăpat de sub control a lovit zeci de pietoni, în Lisabona: Două femei care așteptau în stație au murit. Sunt 20 de răniți

<1 minut de citit Publicat la 17:47 07 Iul 2026 Modificat la 17:47 07 Iul 2026

Polițiști pe șosea în Lisabona, Portugalia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un autobuz al cărui şofer a pierdut controlul a lovit mai multe persoane marţi, la Lisabona, accident soldat cu doi morţi şi 20 de răniţi, au anunţat autorităţile portugheze citate de AFP şi Xinhua, potrivit Agerpres.

„Cele două victime aşteptau autobuzul când au fost lovite”, a declarat presei locale Francisco Alves, comandantul poliţiei din municipalitatea Sintra.

Persoanele decedate sunt două femei cu vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani, a precizat serviciul de urgenţă medicală.

Alte trei persoane au fost rănite grav în accidentul survenit într-o suburbie vestică a capitalei portugheze.

La faţa locului au fost mobilizate resurse importante de intervenţie şi o unitate de asistenţă psihologică.

Premierul Luis Montenegro a reacţionat pe reţeaua de socializare X, exprimându-şi "profundul şoc".