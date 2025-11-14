Un avion de vânătoare Su-30 s-a prăbușit în nordul Rusiei. Cei doi piloţi au murit

Sukhoi Su-30. Foto: GettyImages

Un avion de vânătoare Su-30 s-a prăbușit vineri în timpul unui zbor de antrenament în regiunea Karelia din nordul Rusiei, au relatat agențiile oficiale de presă ruse. Ulterior, Ministerul Apărării de la Moscova a comunicat că, în urma accidentului, niciunul dintre cei doi piloți nu a supraviețuit, conform Agerpres.

Autoritățile au raportat că nu au existat alte victime la sol. Avionul, care potrivit acestora nu avea muniție la bord, s-a prăbușit într-o zonă nelocuită, conform informațiilor oficiale.

Su-30 este un aparat dezvoltat la sfârșitul perioadei sovietice, primul său zbor având loc la sfârșitul anului 1989.

Rusia utilizează intens acest avionul de vânătoare multirol în războiul său împotriva Ucrainei, care durează de mai bine de trei ani și jumătate. Su-30 este utilizat pentru supravegherea spațiului aerian și atacarea țintelor terestre din țara vecină.

Potrivit relatărilor media, Rusia a pierdut aproximativ 12 avioane de acest tip de la declanșarea războiului în Ucraina în februarie 2022.