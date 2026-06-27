Un bebeluș de 18 zile a fost scos viu de sub dărâmături la 32 de ore după cutremurele din Venezuela

sursa: captură video X / India Today NE

Un nou-născut de 18 zile a fost scos viu de sub dărâmături la 32 de ore după cele două cutremure devastatoare care au lovit Venezuela miercuri seara, transmite AFP, citată de Agerpres.

O înregistrare video obținută de agenție surprinde momentul salvării: echipe de intervenție lucrând la lumina unui proiector, în vârful unei grămezi de moloz, scot bebelușul învelit într-o pătură, în aplauzele celor adunați la fața locului.

An 18-day old infant was pulled alive from the debris of a collapsed building following powerful earthquakes in Venezuela on 27 June 2026, in a dramatic rescue that unfolded amid ongoing search operations. The baby was safely handed over to his father at the site, bringing a… pic.twitter.com/tLUpFogsxg — India Today NE (@IndiaTodayNE) June 27, 2026

Salvatorii îl dau din mână în mână, înainte de a-l curăța cu grijă cu batiste. Scena s-a petrecut vineri seara târziu în La Guaira, cel mai grav afectat oraș din țară, situat la nord de capitala Caracas. Mama copilului a fost salvată o oră mai târziu.

Bilanțul celor două seisme succesive – de magnitudine 7,2, respectiv 7,5 – a ajuns la cel puțin 920 de morți, câteva mii de răniți și peste 50.000 de dispăruți.

La aproape 48 de ore de la cele mai devastatoare cutremure înregistrate în Venezuela după 1900, echipe internaționale de căutare și salvare din cel puțin 17 țări au început să intervină într-o țară al cărei sistem sanitar se află deja într-o stare deplorabilă.

Într-un discurs ținut în noaptea de vineri spre sâmbătă, președintele interimar Delcy Rodriguez – la putere din ianuarie, după capturarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite – a anunțat că 14.000 de soldați și polițiști au fost mobilizați în statul La Guaira, „militarizat asigurarea securității”.