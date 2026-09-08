Un cetățean moldovean, arestat în Rusia. FSB îl acuză de spionaj şi de tentativă de asasinare a unui militar de rang înalt

Un cetățean moldovean, arestat în Rusia. Sursa foto: Hepta

Un cetăţean din Republica Moldova a fost arestat în Rusia, după ce FSB l-a acuzat de spionaj în favoarea Ucrainei şi de tentativă de asasinare a unui militar de rang înalt al Ministerului rus al Apărării, notează Deschide.md.

Suspectul în vârstă de 22 de ani a fost reținut în regiunea Astrahan. Ruşii susțin că, pe 3 septembrie, bărbatul fi tras de cel puțin șase ori într-un militar rus în localitatea Probujdenie, din regiunea Saratov. Victima a supraviețuit după ce a fost transportată la spital, mai scrie sursa amintită.

FSB pretinde că moldoveanul ar fi fost recrutat de ucraineni în 2025, iar anul acesta a fost instruit la Kiev. Apoi, ar fi ajuns în Rusia prin state terțe. Pentru asasinarea militarului rus i-ar fi fost promise 70 de mii de dolari, conform presei de stat de la Moscova.

FSB afirmă că și-ar fi recunoscut implicarea și ar fi spus că a fost trimisă în Rusia pentru a ucide un general. Anchetatorii ruşi au deschis dosare pentru tentativă de omor și trafic ilegal de arme și urmează să solicite plasarea cetățeanului moldovean în arest preventiv.