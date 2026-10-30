Un conflict care durează de peste 50 de ani ar putea lua o nouă turnură. Ce se pregătește pentru Sahara Occidentală

1 minut de citit Publicat la 20:19 30 Oct 2026 Modificat la 20:19 30 Oct 2026

Manifestanți care cer independența Saharei Occidentale. Foto: Hepta

Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze vineri, 30 octombrie, o rezoluție care ar putea schimba negocierile privind viitorul Saharei Occidentale. Potrivit proiectului, planul Marocului de acordare a autonomiei ar deveni singura bază a discuțiilor, iar referirea la referendumul pentru autodeterminare ar urma să dispară din denumirea misiunii ONU din regiune.

Votul este programat pentru ora 21:00, ora României.

Documentul a fost negociat timp de zece zile, după ce Statele Unite au prezentat o primă variantă pe 20 octombrie. Deși textul a suferit modificări, cele mai importante prevederi favorabile Marocului au fost păstrate, scrie Morocco World News.

Proiectul afirmă că „o autonomie reală sub suveranitate marocană este soluția cea mai fezabilă” și susține folosirea planului propus de Rabat drept „singura bază de negociere”.

Această formulare reprezintă un pas în plus față de rezoluția adoptată în 2025, care susținea autonomia drept posibilă soluție pentru conflictul ce durează de peste cinci decenii.

Referendumul ar putea dispărea din denumirea misiunii ONU

O altă schimbare importantă privește misiunea ONU din Sahara Occidentală, înființată în 1991 pentru supravegherea încetării focului și pregătirea unui referendum.

Potrivit proiectului, aceasta ar urma să fie redenumită Misiunea ONU în Sahara Occidentală (MINUSO), în loc de MINURSO, de la 1 noiembrie 2026.

Mandatul său ar fi prelungit până la 31 octombrie 2027, iar activitatea reorganizată, cu accent pe sprijinirea negocierilor politice.

Documentul mai prevede ca trimisul ONU să consulte și alți reprezentanți ai populației sahraui, nu doar părțile implicate în prezent în negocieri. O asemenea schimbare ar putea slăbi poziția Frontului Polisario, care susține independența teritoriului și revendică reprezentarea populației sahraui.

ONU vrea înregistrarea refugiaților din Algeria în șase luni

Proiectul solicită și înregistrarea, în termen de șase luni, a refugiaților din taberele de la Tindouf, din Algeria, sub coordonarea Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR).

Numărul persoanelor aflate în aceste tabere reprezintă de mult timp un subiect de dispută între Maroc, Algeria și Frontul Polisario.

Analistul politic marocan Samir Bennis consideră că noul proiect reprezintă un câștig diplomatic important pentru Rabat. În opinia sa, formulările mai ferme privind autonomia și extinderea consultărilor cu populația sahraui reduc posibilitățile Frontului Polisario și ale Algeriei de a susține o soluție alternativă.

Deocamdată, documentul este doar un proiect. Prevederile sale vor putea fi aplicate numai dacă rezoluția va fi adoptată de Consiliul de Securitate al ONU.