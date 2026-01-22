Un copil de cinci ani a fost reținut de ICE chiar în fața casei. Școala acuză folosirea minorului drept „momeală”

Liam, care tocmai împlinise cinci ani, este unul dintre cei patru copii din districtul școlar care au fost reținuți de agenți federali pentru imigrație în ultimele două săptămâni. sursa foto: Columbia Heights Public Schools

Agenția americană pentru imigrație, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), a reținut marți un băiat de cinci ani din statul Minnesota, în momentul în care se întorcea acasă de la școală, și l-a transportat împreună cu tatăl său într-un centru de detenție din Texas, potrivit oficialilor școlari, scrie The Guardian.

Liam Ramos, preșcolar, și tatăl său au fost luați în custodie chiar în fața locuinței, pe aleea de acces, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, inspectorul general al districtului școlar din Columbia Heights, o suburbie a orașului Minneapolis. Liam, care tocmai împlinise cinci ani, este unul dintre cei patru copii din districtul școlar care au fost reținuți de agenți federali pentru imigrație în ultimele două săptămâni, în cadrul intensificării acțiunilor de aplicare a legii în regiune, pe fondul administrației Donald Trump, au transmis reprezentanții districtului.

Potrivit Zenei Stenvik, inspectorul general, Liam și tatăl său tocmai ajunseseră acasă când au fost reținuți. Stenvik a spus că s-a deplasat personal la locuință imediat ce a aflat despre incident.

La sosire, a relatat ea, motorul mașinii tatălui era încă pornit, iar tatăl și fiul fuseseră deja imobilizați. Un agent l-a scos pe Liam din mașină, l-a condus până la ușa casei și i-a cerut să bată la ușă pentru a vedea dacă mai este cineva în locuință – „folosindu-l practic pe un copil de cinci ani drept momeală”, a declarat inspectorul general într-un comunicat.

Stenvik a mai spus că un alt adult care locuiește în casă se afla afară în timpul intervenției și a implorat agenții să îl lase pe el să aibă grijă de Liam, pentru ca băiatul să evite detenția, însă cererea a fost refuzată.

Fratele mai mare al lui Liam, elev de gimnaziu, a ajuns acasă aproximativ 20 de minute mai târziu și i-a găsit pe tatăl și fratele său dispăruți, a precizat Stenvik. Doi directori de școli din district au venit, de asemenea, la fața locului pentru a oferi sprijin.

Marc Prokosch, avocatul care reprezintă familia, a declarat că aceasta are un dosar de azil activ și a prezentat documente care arată că tatăl și fiul au intrat în Statele Unite printr-un punct oficial de frontieră.

„Familia a făcut tot ce trebuia, conform regulilor stabilite”, a spus el. „Nu au venit aici ilegal. Nu sunt infractori”. Prokosch a precizat că nu există niciun ordin de deportare pe numele lor și că, din câte știe, tatăl și fiul au rămas împreună în detenție.

Oficialii școlii au făcut publice două fotografii din timpul intervenției: una îl arată pe Liam, purtând o căciulă albastră din lână, în fața ușii casei, cu un agent mascat lângă el; cealaltă îl arată pe Liam lângă o mașină, alături de un bărbat care îi ține rucsacul.

„De ce să reții un copil de cinci ani? Nu-mi puteți spune că acest copil poate fi catalogat drept un infractor violent”, a spus Stenvik.

Tricia McLaughlin, secretar adjunct al Department of Homeland Security (DHS), a declarat miercuri seara, într-un comunicat, că ICE desfășura o „operațiune țintită” pentru arestarea tatălui lui Liam, pe care l-a descris drept „imigrant ilegal”. „ICE NU a vizat un copil”, a spus ea. McLaughlin a mai susținut că tatăl „a fugit pe jos, abandonându-și copilul”, adăugând: „Pentru siguranța copilului, unul dintre ofițerii ICE a rămas cu acesta, în timp ce ceilalți ofițeri l-au reținut pe (tatăl său)”.

„Părinții sunt întrebați dacă doresc să fie îndepărtați împreună cu copiii lor sau dacă ICE va plasa copiii la o persoană sigură desemnată de părinte”, a mai spus McLaughlin.

Districtul școlar a transmis și o declarație a educatoarei lui Liam, care și-a exprimat șocul față de reținerea copilului: „Liam este un elev luminos. Este atât de bun și iubitor, iar colegilor lui le lipsește. Intră în clasă în fiecare zi și pur și simplu luminează încăperea. Tot ce îmi doresc este să se întoarcă aici și să fie în siguranță”.

Reținerea unui copil atât de mic va avea efecte în lanț, a spus Prokosch.

„Odată ce colegii lui află că guvernul l-a luat… nu sunt calificat să spun cât de mari vor fi pagubele. Nu este vorba doar despre familie, ci despre întreaga comunitate și despre toți acei copii care vor avea acum de înfruntat o traumă secundară”, a explicat acesta.

Tot marți, un elev de 17 ani din Columbia Heights a fost luat de „agenți înarmați și mascați”, în lipsa părinților, a declarat Stenvik. Elevul a fost scos din mașină, a spus ea.

Într-un alt caz, pe 14 ianuarie, agenți ICE „au pătruns cu forța într-un apartament” și au reținut o elevă de liceu în vârstă de 17 ani și pe mama acesteia, a mai spus Stenvik.

În al patrulea caz, pe 6 ianuarie, o elevă de 10 ani, din clasa a patra, ar fi fost reținută de ICE în drum spre școala primară, împreună cu mama ei.

Inspectorul general a spus că fetița și-a sunat tatăl în timpul intervenției și i-a spus că agenții ICE o vor duce la școală, însă, când tatăl a ajuns la școală, a descoperit că atât fiica, cât și soția lui fuseseră luate. Până la finalul acelei zile de curs, mama și fiica se aflau într-un centru de detenție din Texas.

Stenvik a mai relatat că, în timp ce oficialii școlii se pregăteau pentru conferința de presă de miercuri după-amiază, un vehicul ICE a intrat pe proprietatea liceului din district și a fost rugat de administratori să părăsească incinta.

„Agenții ICE cutreieră cartierele noastre, înconjoară școlile, urmăresc autobuzele, intră în parcările noastre și ne iau copiii”, a spus Stenvik.

DHS nu a răspuns solicitărilor privind celelalte arestări și nici raportului despre prezența ICE în campus.

Într-un interviu acordat după conferința de presă, inspectorul general a precizat că arestările și prezența constantă a ICE au avut un impact uriaș asupra elevilor, părinților și personalului școlar.

„Copiii noștri sunt traumatizați. Sentimentul de siguranță din comunitatea noastră și din jurul școlilor este zdruncinat”, a spus Stenvik. „Pot vorbi în numele întregului personal școlar când spun că inimile noastre sunt frânte. După ce ieri a fost luat al patrulea elev, m-am gândit că cineva trebuie să audă această poveste. Iau copii”.

Oficialii școlari au mai spus că unele familii aleg să rămână acasă de teama ICE.

Stenvik a adăugat că liderii școlari încearcă să ajute familiile afectate de intervențiile ICE.

„Rolul nostru este să educăm copiii pe parcursul zilei de școală. Dar acum încercăm să îi ajutăm pe oameni să navigheze prin acest sistem juridic”. Ea a subliniat: „Prioritatea noastră principală este să păstrăm copiii în siguranță. Sunt copii. Nu sunt infractori violenți. Sunt niște copii mici”.

Rachel Leingang a contribuit la documentarea acestui material.