Un elicopter s-a prăbușit peste o fermă de porci, în Irlanda. Doi oameni au murit

Doi oameni au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit peste o clădire în apropierea localității Killucan, situată în comitatul Westmeath din Republica Irlanda.

Potrivit autorităților locale, tragedia a avut loc marți, în jurul orei locale 15.30, pe un teren agricol, relatează The Guardian.

Imagini de la fața locului arată cabina aparatului înfiptă în acoperișul unei construcții.

Cele două victime sunt bărbați în vârstă de aproximativ 40 de ani.

Unul era cetățean irlandez, iar celălalt ar fi originar din Europa de Est.

A helicopter has crashed into a building near Killucan, in the townland of Joristown. Emergency crews are at the scene, dealing with the aftermath and reports of casualties.



