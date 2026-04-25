Mutare misterioasă: De ce un fost primar al New York-ului s-a stabilit într-o țară din Europa și a cerut și cetățenie

Tirana. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images.

O mică municipalitate din Tirana, capitala Albaniei, și-a primit recent cel mai nou locuitor – fostul primar new-yorkez Eric Adams, care a devenit recent și cetățean al țării, relatează Politico.

Întrebarea care se pune după această secvență de întâmplări este... de ce?

Adams a ajuns în presa internațională recent când a obținut cetățenia albaneză, iar acum a făcut un nou pas în „aventura” sa europeană – s-a înregistrat ca locuitor oficial al unui cartier din Tirana, dând autorităților toate cele necesare pentru a-și obține buletinul și pașaportul.

Florian Pullazi, șeful unității administrative numărul doi din Tirana, acolo unde Adams locuiește oficial, nu a confirmat dacă fostul primar va locui într-adevăr în capitala albaneză și nici nu a spus care ar fi motivele pentru care americanul a decis să vină în Europa.

A spus, totuși, că decizia lui Adams de a obține cetățenia „reflectă legăturile profunde și vechi dintre orașul New York și comunitatea albaneză din SUA”.

Într-o postare pe rețelele sociale, Pullazi l-a descris pe fostul primar new-yorkez drept „un mare prieten al albanezilor”, „un politician cunoscut pentru atenția dată problemelor publice”.

Pașaportul albanez ocupă locul 43 la nivel global, conform topului realizat în 2025 de Henley. Deținătorii au acces la 123 de țări fără viză sau cu viză la sosire.

Deși Albania nu este încă în Uniunea Europeană, acordurile sale cu blocul prevăd accesul la teritoriul european pe o perioadă de până la 90 de zile.

Când vine vorba de beneficii în interiorul țării, Adams va putea locui și munci în Albania, va putea vota în alegeri, să cumpere teren arabil, să folosească sistemul sanitar și chiar să candideze în alegerile locale sau naționale.

În fapt, se speculează intens că Adams ar putea să candideze pentru funcția de primar al Tiranei, în condițiile în care primarul în funcție, Erion Veliaj, este în închisoare de peste un an și este acuzat de corupție și de comportament inadecvat în funcții publice.

O persoană din anturajul lui Adams a declarat anonim, însă, că fostul primar new-yorkez nu are vreo intenție să candideze la vreo funcție publică în Albania. Sursa citată spune, de asemenea, că Adams a obținut cetățenia pentru a face afaceri în Albania.

„Cred că ar fi avut opțiuni mai bune, hai să spunem doar atât”, a declarat persoana citată, referindu-se la primăria Tiranei.

Alisa Roever, fost model și prietenă a lui Adams care conduce o organizație caritabilă alături de fratele acestuia a spus și ea că nu e nicio șansă ca acesta să intenționeze să candideze în Albania – „E complet exclus”.

Alte persoane de pe orbita fostului politician american spun că Adams a făcut pasul pentru interesele sale de afaceri și pentru relațiile pe care le are în această țară.

Adams în Albania Adams a părăsit funcția de primar al New York-ului la sfârșitul anului 2025, după un singur mandat marcat de scandaluri de corupție, dintre care unele au implicat legături externe. Actul de inculpare din septembrie 2024 al fostului primar îl acuza că a oferit favoruri politice unor reprezentanți ai guvernului turc în schimbul unor mite precum bilete de avion cu preț redus și sejururi gratuite în hoteluri de lux. Dosarul a fost clasat anul trecut de Departamentul de Justiție, în cadrul unei înțelegeri despre care judecătorul care a condus cazul a scris că „are izul unui târg” între Trump și fostul primar. Adams a vizitat pentru prima dată Albania în octombrie 2025, când era încă primar și încerca să gestioneze consecințele politice ale scandalului de corupție. La acel moment, turneul său fulger a ridicat semne de întrebare, în special când s-a întâlnit cu prim-ministrul albanez, Edi Rama, care, la rândul său, se confruntă cu acuzații de corupție din partea partidelor locale de opoziție. În timpul vizitei, cei doi au discutat despre dezvoltarea turismului și a relațiilor de afaceri dintre cele două țări, precum și despre o cursă aeriană directă către New York. Primarul de atunci a vorbit elogios despre Tirana, numind-o „o comunitate prosperă și un oraș care se îndreaptă în direcția corectă”. „Am vrut să vin aici și să aflu mai multe despre tehnologie, despre modul în care acest prim-ministru a reușit să gestioneze revoluția acestei țări și a acestui oraș”, a spus el. Deși zborul direct între cele două orașe nu s-a materializat încă, Adams și-a dus aparentul sprijin pentru Albania la un alt nivel. „Mândru să fie albanez” Pe 10 aprilie, s-a anunțat că, printr-un decret special al președintelui Albaniei, Bajram Begaj, lui Adams i-a fost acordată cetățenia albaneză. De regulă, cetățenia albaneză este acordată prin legături de familie sau după mai mulți ani de rezidență oficială în țară, precum și după promovarea unui examen de limbă și istorie. Însă, în cazuri speciale, cetățenia poate fi acordată rapid pentru contribuții semnificative aduse țării în domenii precum știința, economia sau, cum a fost cazul cântăreței de talie mondială și albaneze din Kosovo, Dua Lipa, în 2022, cultura. În ceea ce privește noul său cartier, Unitatea Administrativă nr. 2 este caracterizată de blocuri staliniste cu cinci etaje, o piață agro-alimentară, o școală de balet și un bazar de haine second-hand. Printre locuitorii celebri se numără mai mulți foști prim-miniștri și președinți și soprana de renume internațional Inva Mula. La doar câteva ore după ce și-a înregistrat datele biometrice la clădirea administrației locale, Adams a apărut la Summitul Diasporei de la Tirana, cu o imagine mare a steagului albanez fluturând în spatele său și cu un plis — tradiționala căciulă albă din lână — pe cap. Acolo, în aplauzele publicului, i-a fost înmânat noul pașaport de către premierul Edi Rama. „Albanezii ar spune: știam că asta urma să se întâmple, dar, de fapt, nimeni nu se aștepta să vadă cu adevărat că fostul primar al New York-ului va deveni locuitor al Tiranei și cetățean al Albaniei”, le-a spus Rama celor prezenți. Adams a primit pașaportul și a adăugat: „Îmi place să fiu american, dar astăzi, datorită prim-ministrului vostru, sunt albanez”.