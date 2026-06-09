Un influencer care a ajuns viral pe TikTok pentru că-i cerea lui Putin să invadeze Chişinăul a fost arestat când s-a întors în Moldova

Momentul reţinerii lui Vadim Ţăruş. Sursa foto: captură TVR Moldova.

Vadim Ţăruş, cunoscut în mediul online drept "Baba Galea, Nu vreau să tac", a fost reţinut în Republica Moldova, fiind acuzat de propagandă de război, după ce i-a cerut lui Putin, în mod repetat, să invadeze Chişinăul. Influencerul de 33 de ani a fost, ulterior, eliberat, notează TVR Moldova.

Influencerul de 33 de ani este acuzat că a promovat agresiunea militară, ura și intoleranța. El era stabilit de mai mult timp în Uniunea Europeană, dar intrase în atenţia Justişiei din Moldova. Când a revenit în Moldova a fost reţinut, dar, ulterior, eliberat.

"Hai, băi, să începem odată acest război. Hai să le dăm ruşilor ceea ce merită. Hai că m-am săturat deja de ştirile acestea: drone ruseşti, drone ruseşti. Hai să începem odată, iată acum e un motiv foarte bun pentru a începe un război. Putin, nu dormi. De data, asta, te rog, nu dormi", a îndemnat influencerul pe TikTok.

Cazul a provocat reacţii controversate în Moldova. Unii i-au luat chiar apărarea bărbatului.

"Poliţia aruncă resurse nebune, pentru a reţine oameni care vorbesc altceva decât place guvernării. Şi acest lucru mă face să cred că, într-adevăr, în R. Moldova s-a instituit cenzură totală", a declarat politicianul Gabriel Călin, mai notează sursa amintită.

Un activist a salutat intervenţia autorităţilor.

"V-aţi bucurat şi voi, ca şi mine, că a fost reţinut tâmpitul acesta din Germania, care îl cheamă pe Putin să înceapă războiul la noi în ţară, să arunce rachete Oreshnik prin R. Moldova, drone? M-am bucurat şi eu", a spus Marin Andonii.

Un expert în Constituţie susţine că e bine că autoritățile de la Chişinău reacționează în astfel de cazuri, chiar dacă ulterior se ajunge la eliberare.

"Nu are nicio importanţă dacă a fost eliberat sau menţinut în arest. Este important că autorităţile reacţionează. Este o lecţie pentru toţi cei care nu realizează cât de important este să îţi calibrezi fiecare cuvânt şi fiecare idee pe care o arunci în spaţiul public. Oamenii trebuie să că un mesaj aruncat în spaţiul public atrage, în mod clar, şi anumite responsabilităţi, dar pică el pică în această zonă a extremismului, intoleranței şi xenofobiei", a spus Alexandru Tănase, expert în Constituţia Moldovei.