Un jurnalist Russia Today a fost dat de urgență jos din avionul lui Netanyahu, înainte de decolarea spre SUA. „Rațiuni de securitate”

1 minut de citit Publicat la 18:52 10 Feb 2026 Modificat la 18:52 10 Feb 2026

Avionul „Wing of Zion”, cu care zboară premierul israelian Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Un jurnalist ruso-israelian a fost dat afară din avionul în care călătorea premierul israelian Benjamin Netanyahu, cu doar câteva minute înainte de decolare. Jurnalistul Nick Koliohin a fost scos din avion de către agenții serviciului de securitate israelian Shin Bet care au invocat „rațiuni de securitate”, informează Times of Israel.

Koliohin a declarat că, inițial, primise acceptul membrilor cabinetului israelian de a-l însoți, alături de alți jurnaliști, pe Netanyahu, care se află în aceste zile în SUA.

„Din rațiuni de securitate, oficialii responsabili au decis să nu îi permită să se alăture zborului”, a precizat ulterior Biroul premierului Netanyahu

Shin Bet a precizat că deciziile privind accesul la „deplasări sensibile” sunt luate în cadrul mandatului său legal de a proteja prim-ministrul și securitatea națională.

Nick Koliohin este un jurnalist freelancer israeliano-rus care lucrează pentru Russia Today, canalul oficial al guvernului rus, a fost îndepărtat de la bordul avionului premierului Netanyahu, care tocmai urma să decoleze spre Washington, în urma unei verificări de securitate „de ultim moment”.

„Dacă tot se fac controale de securitate, fă-le în avans. De ce lași totul în ultimul minut, fără niciun fel de explicații”, a spus Koliohin.

Nick Koliohin este un jurnalist freelancer israeliano-rus care lucrează pentru Russia Today, canalul oficial al guvernului rus, a fost îndepărtat de la bordul avionului premierului Netanyahu, care tocmai urma să decoleze spre Washington, în urma unei verificări de securitate „de ultim moment”.

De asemenea, jurnalistul ruso-israelian dat jos din avionul lui Netanyahu mai este corespondent al postului de extremă dreapta din SUA Newsmax și al agenției de știri chineze Xinhua.