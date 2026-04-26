Un „kill switch” ar putea să arunce apărarea europeană în aer. Raport: Europa este dependentă „critic” de giganții americani Big Tech

1 minut de citit Publicat la 23:45 26 Apr 2026 Modificat la 23:49 26 Apr 2026

Peste jumătate dintre țările europene sunt dependente în mod critic de serviciile cloud americane pentru apărarea națională – ceea ce le expune la un risc crescut. SUA ar putea acționa oricând ceea se numește un „kill switch” care ar duce la o criză fără precedent, conform unei anlize recente a think-tank-ului bruxellez Future of Technology Institute (FOTI), citat de The Brussels Times.

Cercetarea a fost realizată în Regatul Unit și în Uniunea Europeană și arată marea vulnerabilitate pe care Europa o are din cauza dependenței sale de serviciile cloud americane – prin Microsoft, Oracle și, mai recent, Amazon.

Think-tank-ul crede că guvernul SUA sub Donald Trump, un aliat major al giganților tech americani, ar putea să acționeze ceea ce se numește un „kill switch”, adică să pună pe butuci practic domeniul apărării european.

Dintre cele 28 de state analizate, 23 sunt expuse unui risc mediu spre mare, în timp ce 16 sunt vulnerabile în mod deoseit – inclusiv Germania, Polonia, Danemarca și Regatul Unit.

O singură țară – Austria – ar fi complet suverană când vine vorba de soluții cloud pentru apărare și sisteme de securitate, în timp ce Olanda se aproape și ea de această poziție.

Suveranitatea europeană, în pericol

Think-tank-ul a accentuat că găsirea unei soluții la această problemă este crucială dacă Europa vrea să rămână suverană.

Uniunea Europeană pare să facă pași în această direcție – în februarie, Agenția Europeană pentru Apărare (EDA) a prezentat un plan pentru crearea unei platforme deplin operaționale de tip militar care să fie folosită pentru servicii cloud și să elimine dependențele de SUA până în 2030.

Totuși, unele companii americane au răspuns oferind ceea ce au numit „cloud-ul suveran”.

Amazon a deschis, de exemplu, un centru de date de acest tip în Germania, anul trecut, descriindu-l ca fiind „infrastructură cloud separată logic și fizic, cu toate componentele localizate în interiorul UE”.

Alți furnizori de astfel de servicii, precum Microsoft, au exclus să se angajeze la astfel de măsuri.

Într-o audiere în Senatul Franței, vara trecută, directorii Microsoft au fost întebați dacă datele UE ar fi securizate în fața unei Americi ostile, iar directorul juridic al companiei a refuzat să dea o astfel de garanție.

Totuși, chiar și astfel de soluții cloud „suverane” ar fi expuse riscurilor prin dependențe ascunse tech, arată analiza FOTI.

În plus, în raport se mai menționează că arhitectura cloud a Europei poate fi o oportunitate pentru investitori locali.