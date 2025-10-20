Un ministru britanic susține că decizia prințului Andrew de a renunța la titlul regal este „calea corectă de urmat”

Prinţul Andrew a anunţat săptămâna trecută că nu va mai folosi titlul de Duce de York / sursă foto: Getty Images

Decizia prinţului Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, de a renunța la titlul regal reprezintă „calea de acţiune corectă”, a declarat, luni, un ministru britanic, la o zi după ce poliţia a anunţat că examinează acuzaţiile conform cărora prinţul Andrew a solicitat ajutor de la un ofiţer de poliţie pentru a discredita o femeie care l-a acuzat de abuzuri sexuale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Prinţul Andrew a anunţat săptămâna trecută că nu va mai folosi titlul de Duce de York, printre altele, după ani întregi în care şi-a atras critici cu privire la legăturile sale cu finanţistul american Jeffrey Epstein, care conducea o reţea de prostituţie de lux care exploata minore. Andrew, care va rămâne totuşi prinţ al Marii Britanii, a respins toate acuzaţiile care i s-au adus.

O hotărâre judecătorească de anul trecut a arătat că guvernul britanic credea că unul dintre apropiaţii lui Andrew, un om de afaceri, era un spion chinez. Andrew a declarat la acea vreme că a întrerupt orice contact cu omul de afaceri.

„Suntem de acord şi susţinem decizia luată de familia regală şi de prinţul Andrew”, a declarat Bridget Phillipson, ministrul Educaţiei şi membru senior al parlamentului, pentru Sky News.

„Credem că aceasta este calea de acţiune corectă”.

Întrebată despre solicitările de eliminare a titlului de prinţ al lui Andrew, Phillipson a spus că nu este o chestiune care să ţină de guvern, ci doar de familia regală.

Andrew a renunţat la titlul său de Duce de York cu câteva zile înainte de publicarea postumă a memoriilor lui Virginiei Giuffre, una dintre cele mai proeminente acuzatoare ale lui Epstein, care conţin noi acuzaţii împotriva prinţului, care a ajuns la o înţelegere într-un proces civil cu Giuffre în 2022.

În „Nobody's Girl”, obţinut de BBC înainte de publicare, Giuffre susţine că s-a temut că ar putea „muri ca sclavă sexuală” sub controlul lui Jeffrey Epstein şi descrie trei presupuse întâlniri sexuale cu prinţul Andrew, inclusiv una în care au fost implicaţi Epstein şi alte câteva tinere.

Memoriile susţin, de asemenea, că Andrew a ghicit corect vârsta lui Giuffre - 17 ani - când s-au întâlnit prima dată şi includ detalii despre întâlnirile din Londra, New York şi pe insula privată a lui Epstein, supranumită „insula plăcerilor”.

Palatul Buckingham a fost contactat pentru comentarii, mai notează Reuters.