Un nou scandal de corupţie la Kiev. Sediul partidului condus de Iulia Timoşenko a fost percheziţionat de procurori

Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoșenko. Foto: Getty Images

Procurorii anticorupţie din Ucraina au efectuat percheziţii, marţi, la sediul partidului „Batkivşcina” din Kiev, condus de fostul premier Iulia Timoşenko. Liderul unui partid politic din parlamentul Ucrainei (Rada Supremă) a oferit „beneficii ilicite” altor parlamentari în schimbul voturilor, au susținut Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) din Ucraina pe 13 ianuarie. Deși agențiile anticorupție n-au numit nici parlamentarul, nici partidul, o sursă din cadrul forțelor de ordine a declarat, pentru Kiev Independent, că NABU și SAPO efectuau percheziții la sediile partidului Batkivșcina (Patria).

NABU a relatat pe 13 ianuarie că anchetatorii săi l-au „demascat” pe liderul unei facțiuni parlamentare pentru că a oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor pentru anumite proiecte de lege. Deși nu a numit politicianul sau partidul, agenția a declarat că vor urma detalii suplimentare și că se pregătesc acuzații în temeiul Codului Penal al Ucrainei.

Anunțul vine la două săptămâni după ce NABU a declarat pe 27 decembrie că a demascat un grup criminal care implică parlamentari care primesc bani în schimbul voturilor parlamentare.

Timoșenko, care a fost prim-ministru al Ucrainei în 2005 și din nou între 2007 și 2010, conduce partidul Batkivșcina, care deține în prezent 25 de locuri în parlament. Ea a participat la sesiunea parlamentară din 13 ianuarie, votând remanierea guvernamentală, în urma căreia mai mulți oficiali de rang înalt au preluat noi roluri.

Scandalul din Energie

Reamintim şi de mega-scandalul din Energie, de la Kiev, în care, până acum, opt suspecți au fost acuzați în dosarul Energoatom. Timur Mindich, un apropiat al lui Zelenski şi fost partener de afaceri al președintelui ucrainean, este presupusul lider al grupului infracţional.

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, a demisionat la finalul lunii noiembrie, după perchezițiile procurorilor anti-corupție de la Kiev. Procurorii au percheziționat locuința lui Iermak, în mega-scandalul de corupție care a zdruncinat cabinetul lui Zelenski.