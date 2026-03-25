Un oraș medieval pierdut a fost redescoperit într-o pădure după sute de ani. Arheologii încearcă să afle de ce a fost abandonat

1 minut de citit Publicat la 22:20 25 Mar 2026 Modificat la 22:20 25 Mar 2026

În inima unei păduri dense au apărut primele urme ale orașului Stolzenberg. FOTO: Hepta

În nord-vestul Poloniei, în apropierea satului actual Sławoborze, cercetătorii au identificat recent rămășițele unui oraș medieval cunoscut sub numele de Stolzenberg. Ocupată în secolele al XIV-lea și al XV-lea, se crede că așezarea a dispărut, lăsând puține urme în înregistrările istorice, potrivit The Independent.

În inima unei păduri dense au apărut primele urme ale orașului Stolzenberg. În timp ce explorau zona, arheologii au descoperit rămășițe impresionante: metereze de pământ și un șanț adânc de aproximativ șase metri - caracteristici tipice orașelor medievale fortificate.

Aceste elemente indică existența unui centru urban structurat, conceput atât pentru apărare, cât și organizat în jurul unui spațiu clar definit.

Amplasarea sitului, într-o regiune disputată istoric între mai multe teritorii, îi sporește și mai mult importanța. Multă vreme ascuns vederii, orașul pare să fi trecut prin secole cu puține modificări, ca și cum ar fi fost înghețat în starea sa originală - ceea ce i-a adus descrierea unei adevărate „capsule a timpului”.

Pentru a-și susține ipoteza, cercetătorii s-au bazat pe metode analitice avansate. Studiile geofizice și studiul anomaliilor magnetice au făcut posibilă detectarea structurilor îngropate sub suprafață.

Datele dezvăluie în special aspectul unei piețe centrale dreptunghiulare, în jurul căreia erau aranjate clădiri - un model tipic orașelor medievale înființate conform legislației germane. Alte urme sugerează prezența unor drumuri care duceau la o poartă, întărind ideea unui design urban planificat.

În total, aproape 400 de artefacte au fost descoperite la fața locului. Unele datează din perioade mult mai vechi, până în epoca bronzului, în timp ce altele indică ocupații mai recente. Totuși, obiectele medievale sunt cele care confirmă cel mai clar existența activității urbane în Stolzenberg.

Ceea ce rămâne neclar este motivul pentru care orașul a dispărut. Cercetătorii sugerează posibilitatea unui abandon timpuriu sau a unei relocări a populației sale, chiar înainte ca proiectul urban să se fi dezvoltat complet.

Deocamdată, investigațiile abia încep. Zone întinse ale sitului rămân neexplorate, iar fiecare nouă descoperire ar putea arunca lumină asupra modului în care orașele au fost fondate și au evoluat în Europa medievală.