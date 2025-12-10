Antena 3 CNN Externe Un republican a depus un proiect de lege în Congres pentru retragerea Statelor Unite din NATO: "Alianţa e o relicvă a Războiului Rece"

M.P.
1 minut de citit Publicat la 09:58 10 Dec 2025 Modificat la 09:58 10 Dec 2025
steag NATO
Un republican a depus un proiect de lege în Congres pentru retragerea Statelor Unite din NATO. Foto: Getty Images

Thomas Massie, republican din statul Kentucky, a depus un proiect de lege în Congresul american pentru retragerea SUA din NATO. El a numit alianţa o "relicvă a Războiului Rece" şi, conform unui comunicat, susţine că banii americanilor ar trebui redirecţionaţi către apărarea propriei ţări, nu a unor ţări socialiste.

"NATO este o relicvă a Războiului Rece. Ar trebui să ne retragem din NATO și să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, a declarat deputatul Thomas Massie, adăugând: 

"NATO a fost creat pentru a contracara Uniunea Sovietică, care s-a prăbușit în urmă cu peste 30 de ani. De atunci, participarea SUA a costat contribuabilii trilioane de dolari și continuă să prezinte riscuri pentru implicarea SUA în războaie externe. 

Constituția noastră nu a autorizat implicații externe permanente, lucru împotriva căruia Părinții noștri fondatori ne-au avertizat în mod explicit. America nu ar trebui să fie pătura de securitate a lumii - mai ales când țările bogate refuză să plătească pentru propria apărare".

Ce prevede "NATO act", proiectul de lege depus de republican

  • Impune președintelui să notifice oficial NATO cu privire la retragerea SUA în temeiul articolului 13 din Tratatul Atlanticului de Nord.
  • Concluzionează că scopul inițial al NATO din timpul Războiului Rece nu se mai aliniază cu interesele actuale de securitate națională ale SUA.
  • Constată că membrii europeni ai NATO au o capacitate economică și militară adecvată pentru a-și asigura propria apărare.
  • Împiedică utilizarea fondurilor contribuabililor americani pentru bugetele comune ale NATO, inclusiv bugetul civil, bugetul militar și Programul de investiții în securitate.

