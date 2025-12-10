Un republican a depus un proiect de lege în Congres pentru retragerea Statelor Unite din NATO: "Alianţa e o relicvă a Războiului Rece"

Un republican a depus un proiect de lege în Congres pentru retragerea Statelor Unite din NATO. Foto: Getty Images

Thomas Massie, republican din statul Kentucky, a depus un proiect de lege în Congresul american pentru retragerea SUA din NATO. El a numit alianţa o "relicvă a Războiului Rece" şi, conform unui comunicat, susţine că banii americanilor ar trebui redirecţionaţi către apărarea propriei ţări, nu a unor ţări socialiste.

"NATO este o relicvă a Războiului Rece. Ar trebui să ne retragem din NATO și să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste”, a declarat deputatul Thomas Massie, adăugând:

"NATO a fost creat pentru a contracara Uniunea Sovietică, care s-a prăbușit în urmă cu peste 30 de ani. De atunci, participarea SUA a costat contribuabilii trilioane de dolari și continuă să prezinte riscuri pentru implicarea SUA în războaie externe.

Constituția noastră nu a autorizat implicații externe permanente, lucru împotriva căruia Părinții noștri fondatori ne-au avertizat în mod explicit. America nu ar trebui să fie pătura de securitate a lumii - mai ales când țările bogate refuză să plătească pentru propria apărare".

Ce prevede "NATO act", proiectul de lege depus de republican

Impune președintelui să notifice oficial NATO cu privire la retragerea SUA în temeiul articolului 13 din Tratatul Atlanticului de Nord.

Concluzionează că scopul inițial al NATO din timpul Războiului Rece nu se mai aliniază cu interesele actuale de securitate națională ale SUA.

Constată că membrii europeni ai NATO au o capacitate economică și militară adecvată pentru a-și asigura propria apărare.

Împiedică utilizarea fondurilor contribuabililor americani pentru bugetele comune ale NATO, inclusiv bugetul civil, bugetul militar și Programul de investiții în securitate.