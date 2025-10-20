Un sens giratoriu care duce spre nicăieri zace de patru ani în mijlocul unui câmp, în Ungaria. Cât a costat investiția

Un scandal uriaș de corupție a izbucnit în Ungaria, unde guvernul condus de Viktor Orban a cheltuit milioane de euro din fonduri europene pentru un sens giratoriu izolat în mijlocul unui câmp, fără nicio șosea care să ducă la el. Proiectul a început în anul 2021 și a fost prezentat de guvernul de la Budapesta ca o investiție strategică în infrastructură. Cu toate acestea, jurnaliștii de la Atlatszo spun că milioane de euro din fonduri europene au fost cheltuite pentru un terminal care nici nu a fost început.

???Another classic EU-funded project from Hungary: €1.3 million spent on a useless roundabout in the middle of nowhere—after Viktor Orbán's government failed to deliver its share (rail developments) for a planned logistics hub and container terminal. By @atlatszo. pic.twitter.com/PaFMzBev3l — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) October 18, 2025

Sensul giratoriu arată de parcă cineva l-ar fi construit din greșeală, deoarece nu leagă niciun drum, ci stă pur și simplu în mijlocul unui câmp. Lângă el este indicatorul mare al proiectului, care precizează că municipalitatea Zalaegerszeg a cheltuit pentru el un buget de 500 de milioane de forinți (1,2 milioane euro) din fonduri UE.

Jurnaliștii maghiari au făcut istoricul investiției absurde, care a început acum 4 ani.

Care este scopul sensului giratoriu

O companie privată, Metrans, va avea un centru logistic și un terminal de containere pe amplasament, iar sensul giratoriu a fost construit în acest scop. Cu toate acestea, proiectul Metrans, anunțat în 2021, nu a început încă, deoarece necesită o dezvoltare feroviară, pe care guvernul de la Budapesta a promis-o acum 4 ani, dar nu a mai început de atunci.

În februarie 2021, ministrul de externe Péter Szijjártó a anunțat că firma de transport maritim Metrans va construi un terminal de containere și un centru logistic în Zalaegerszeg pentru 15,7 miliarde de forinți. Scopul companiei germane prin intermediul investiției a fost să permită mărfurilor care sosesc pe calea ferată din porturile de la Marea Adriatică (Trieste, Koper, Rijeka) să continue spre Slovacia, Republica Cehă și Polonia, fără a fi nevoie să treacă prin Budapesta.

Pentru a sprijini investiția, municipalitatea Zalaegerszeg s-a angajat să construiască un drum de explorare și un sens giratoriu care să ducă la viitorul terminal de containere și să furnizeze utilități zonei achiziționate de companie.

Municipalitatea și-a îndeplinit deja angajamentele până la sfârșitul anului 2023, iar acestea pot fi văzute în prezent la fața locului. După cum precizează indicatorul proiectului de lângă sensul giratoriu izolat, lucrările au fost efectuate de municipalitatea Zalaegerszeg cu o generoasă finanțare de 500 de milioane de forinți din partea UE.

Dezvoltarea căilor ferate nici măcar nu a început

Cu toate acestea, nu există niciun terminal de containere, chiar dacă reprezentanții Metrans au pus piatra de temelie a investiției împreună cu Szijjártó în septembrie 2021. Compania nu a început construcția deoarece dezvoltarea căilor ferate este necesară și pentru funcționarea centrului logistic.

Guvernul ungar a promis în 2021 că – pe lângă acordarea unui sprijin de 3,9 miliarde de forinți pentru investiția Metrans – va construi o nouă legătură, așa-numita linie delta, la vest de Zalaszentiván, astfel încât trenurile de marfă ale companiei să poată călători cu ușurință de la nord la sud fără a-și schimba direcția. Cu toate acestea, dezvoltarea căii ferate nu a început încă.

Guvernul nu s-a grăbit să implementeze proiectul liniei delta. Abia în toamna anului 2022, la un an după ce a fost pusă piatra de temelie a terminalului de containere, Ministerul Construcțiilor și Transporturilor de la Budapesta, împreună cu compania feroviară în cauză, GYSEV, au solicitat sprijin din partea UE.

Finanțare de la Comisia Europeană

Comisia Europeană a decis să ofere bani pentru linia delta din Zalaszentiván, iar acordul a fost semnat în iunie 2023, dar apoi a mai trecut un an de așteptare.

GYSEV a anunțat achiziția publică pentru construcție abia în toamna anului 2024, dar rezultatele nu au fost încă anunțate – chiar dacă termenul limită de depunere a cererilor a expirat în martie 2025. Conform informațiilor preliminare, costul construirii liniei delta este estimat la 12 miliarde de forinți, din care aproximativ jumătate vor fi acoperite de UE și statul maghiar.

Primarul Fidesz, Zoltán Balaicz, care conduce Zalaegerszeg din 2014 a subliniat că municipalitatea și-a finalizat sarcinile asumate, nu are nicio influență asupra construcției căii delta, dar dacă aceasta începe, Metrans poate demara și terminalul de containere, care este „un proiect important nu numai pentru Zalaegerszeg, ci și pentru poziția logistică europeană a Ungariei”.

Balaicz a mai spus că vor/planifică să construiască un alt sens giratoriu și un sistem de drenaj al apelor pluviale și ar dori, de asemenea, să înlocuiască linia electrică aeriană - și au un buget de 954 de milioane de forinți disponibil pentru această a doua rundă de dezvoltare, tot din surse UE.