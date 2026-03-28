Un submarin nuclear rusesc scufundat acum 30 de ani emite radiații radioactive, chiar de 800.000 de ori mai mari

Nava se află astăzi la aproximativ 1.700 de metri adâncime. Foto: Getty Images

Un submarin nuclear rusesc scufundat în urmă cu peste trei decenii continuă să elibereze substanțe radioactive în apele din nordul Europei. Măsurătorile recente arată valori mult peste nivelul normal, însă specialiștii spun că, deocamdată, impactul asupra mediului rămâne limitat, potrivit spiegel.de.

Este vorba despre submarinul „Komsomoleț”, care s-a scufundat în 1989 în Marea Norvegiei, după un incendiu izbucnit la bord. Nava se află astăzi la aproximativ 1.700 de metri adâncime.

Analizele arată că nivelurile unor izotopi radioactivi sunt extrem de ridicate în apropierea epavei. În cazul stronțiului-90, valorile sunt de până la 400.000 de ori peste nivelul natural, iar pentru cesiul-137 chiar de până la 800.000 de ori mai mari.

Cercetătorii explică însă că aceste substanțe sunt rapid diluate de curenții marini, ceea ce reduce semnificativ riscul pentru ecosistem.

Submarinul a fost afectat de un incendiu izbucnit în timpul unei misiuni din perioada Războiului Rece. Deși a reușit inițial să iasă la suprafață, avariile au dus în cele din urmă la scufundarea lui. Doar 27 din cei 69 de membri ai echipajului au supraviețuit.

În anii ’90, autoritățile au încercat să limiteze scurgerile radioactive, sigilând anumite zone ale epavei cu plăci de titan. Investigațiile recente arată că aceste sigilări sunt încă intacte.

Cu toate acestea, au fost detectate scurgeri din alte părți ale submarinului, cel mai probabil din sistemul de propulsie nucleară sau din combustibilul depozitat la bord.

Probele prelevate din zonă indică valori crescute de cesiu-137 în anumite organisme marine, precum coralii moi, anemonele și bureții. Chiar dacă nivelurile nu sunt considerate periculoase în acest moment, ele depășesc valorile obișnuite pentru astfel de specii.

Specialiștii spun că populațiile de pești din regiune, una dintre cele mai bogate zone de pescuit din lume, nu sunt în pericol imediat. Totuși, recomandă monitorizarea constantă a epavei, deoarece există riscul ca în timp să fie eliberate mai multe particule radioactive.