Un submarin rusesc a intrat în Marea Baltică. Suedia îl urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război

Publicat la 15 Oct 2025

Tensiunile din Marea Baltică au crescut după invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Armata Suediei a anunţat miercuri că urmăresc un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică marţi, numind urmărirea o "operaţiune de rutină în colaborare cu aliaţii săi militari". Potrivit armatei, submarinul a intrat în Marea Balitcă prin strâmtoarea daneză Grand Belt.

”Un submarin rusesc a intrat în Marea Baltică ieri (marţi) prin Grand Belt, o strâmtoare daneză. Avioane de vânătoare şi nave de război ale forţelor armate au găsit un submarin în Kattegatt (strâmtoarea dintre Danemarca şi Suedia), iar acum îl urmăresc", precizează armata.

Armata suedeză a anunţat că urmărirea este o "cooperare de rutină în colaborare strânsă cu aliaţii noştri", subliniind că au o "bună vedere de ansamblu a vecinătăţii noastre imediate".

Tensiunile din Marea Baltică au crescut după invazia Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022. Premierul suedez Ulf Kristersson estima în ianuarie că Suedia "nu este în război, dar nu este nici pace".

Suedia a pus capăt unei neutralităţi militare de 200 de ani şi a aderat la NATO în 2024.

Potrivit lui Ulf Kristersson, întreaga regiune a Mării Baltice este ţinta unor "atacuri hibride", mai ales dezinformări şi sabotarea unor cabluri submarine.

"Ameninţarea rusă foarte probabil că va dura mult timp. Aşa cum trebuie să dureze şi apărarea noastră", sublinia el.

Luni, o fregată a Marinei Franceze a supravegheat submarinul "invizibil" al Rusiei, Novorosiisk, după ce a ieşit la suprafaţă în apele NATO, speculându-se că a fost grav avariat și în pericol de explozie.