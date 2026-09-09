Un tren cu 120 de persoane a deraiat în Polonia, după ce a lovit un camion. Un pasager a murit. Alte persoane sunt rănite

Un tren care avea peste 100 de persoane la bord a deraiat în Polonia, după ce a spulberat o autobetonieră. Sursa colaj foto: capturi video X

Momente de coșmar pe o cale ferată dintr-un oraş polonez. Un tren Intercity, care circula de la Lublin la Szczecin, a deraiat după ce s-a ciocnit cu o autobetonieră. Aproximativ 120 de oameni se aflau la bord în momentul impactului. Un pasageră și-a pierdut viața, iar alte șapte persoane au fost transportate de urgență la spitalele din zonă, relatează tvn24.pl.

În orașul Sokolniki Suche din voievodatul Mazovia, un tren Intercity, "Koziołek", care circula de la Lublin la Szczecin, a deraiat. Anterior, a spulberat un camion, conform susei citate şi aproximativ 120 de persoane se aflau la bord.

Constatările preliminare ale procuraturii arată că șoferul autobetonierii a intrat pe trecerea la nivel cu calea ferată în momentul în care trenul circula deja pe aceasta. Camionul a lovit, cel mai probabil, primul vagon după locomotivă. După cum a declarat pentru postul TVN24 viceministrul Infrastructurii din Polonia, Piotr Malepszak, șoferul ar fi explicat că a fost orbit de soare.

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"Trenul circula cu 117 kilometri pe oră, cântărea aproximativ 400 de tone", a precizat Piotr Malepszak, viceministru al Infrastructurii din Polonia.

W miejscowości Sokolniki Suche doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pociągiem osobowym na przejeździe kolejowo-drogowym. W wyniku zdarzenia część składu kolejowego wypadła z torowiska. pic.twitter.com/GJvNYhViST — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) September 9, 2026

Potrivit primelor informaţii, şapte oameni au fost transportaţi la spitalele din zonă şi, din nefericire, medicii nu au putut face nimic pentru o femeie care a suferit răni grave. Aceasta a fost declarată moartă şi este una dintre victimele rănite cel mai grav, printre care se aflau mecanicul de locomotivă și șoferul camionului. Ceilalți sunt pasageri, a informat căpitanul Karolina Jaworska din cadrul pompierilor din Mazovia.

‼️Sokolniki Lk.22

Ok godziny 11:30 doszło do wykolejenia składu na skutek kolizji na przejeździe. Pociąg @PKPIntercityPDP 2820/1 relacji Lublin-Szczecin Główny, są osoby ranne, na miejsce pracują służby ratunkowe. Więcej szczegółów później. pic.twitter.com/VtdKsdSPh7 — Bezpieczna Kolej? (@Bezpieczna_Kol) September 9, 2026

În trenul care a deraiat se aflau 120 de persoane

Imediat după incident, Mateusz Gdowski, adjunctul purtătorului de cuvânt al PKP Intercity, a confirmat pentru Kontaktu24 că a avut loc un accident grav în care a fost implicat trenul "Koziołek", pe ruta Lublin Główny - Szczecin Główny, pe tronsonul Radom Główny - Poznań Główny.

"Trenul, format dintr-o locomotivă EP09 și șase vagoane, a lovit un camion care se afla pe trecerea la nivel cu calea ferată. În urma incidentului, trenul a deraiat, iar o parte a garniturii s-a răsturnat, a transmis ulterior Intercity într-un comunicat.

Ulterior, au mai fost făcute următoarele precizări: "Cu trenul călătoreau aproximativ 120 de persoane. Potrivit informațiilor transmise de serviciile de intervenție, 20 de persoane au fost rănite, dintre care patru grav".

Dintre cele şapte persoane care au fost transportate la spital, cei mai grav răniți sunt mecanicul trenului și șoferul camionului.