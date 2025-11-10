Una dintre cele mai căutate destinaţii turistice din lume te pedepseşte dacă bei alcool în intervalul 14:00 - 17:00. Cât este amenda

1 minut de citit Publicat la 23:29 10 Noi 2025 Modificat la 23:29 10 Noi 2025

Una dintre cele mai căutate destinaţii turistice din lume te pedepseşte dacă bei alcool în intervalul 14:00 - 17:00: Getty Images (Krabi)

Thailanda, care a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai căutate destinaţii turistice din lume, a stabilit amenzi pentru cei care consumă alcool în timpul zilei. Autoritățile au decis sancţiunea la valoarea de 300 de dolari pentru oamenii care beau alcool în intervalul 14:00 - 17:00. Legea este valabilă şi pentru cetăţenii Thailandei, dar şi pentru turişti, conform CNBC.

Vânzarea de alcool în Thailanda a fost interzisă în majoritatea punctelor de vânzare cu amănuntul și supermarketurilor între orele 14:00 și 17:00 încă din 1972, dar modificările aduse Legii privind controlul băuturilor alcoolice, care au intrat în vigoare pe 8 noiembrie, înseamnă acum că persoanele pot fi amendate cu 300 de dolari sau mai mult pentru consumul sau servirea de băuturi alcoolice în intervalele orare amintite sau în locuri interzise.

Deși există excepții pentru locurile de divertisment autorizate, hotelurile, unitățile certificate din zonele turistice și aeroporturile care oferă zboruri internaționale, responsabilitatea a fost mutată asupra consumatorilor, iar legile înăsprite interzic publicitatea băuturilor alcoolice, cu excepția cazului în care conținutul este pur factual.

Afacerile locale, afectate

De asemenea, este interzisă utilizarea celebrităților, influencerilor sau a persoanelor publice pentru a promova băuturile alcoolice în scopuri comerciale.

Noile reglementări vor afecta restaurantele, deoarece clientul este acum „restricționat” de orele de vânzare stipulate, a declarat Chanon Koetcharoen, președintele Asociației Restaurantelor Thailandeze.

"Dacă un local vinde o sticlă de bere unui client la ora 13:59, de exemplu, dar acesta stă și bea în incintă până la ora 14:05, aceasta ar constitui o încălcare a legii în temeiul Secțiunii 32, iar persoana respectivă ar putea fi amendată. „Acest lucru va împiedica creșterea industriei restaurantelor”, a declarat Chanon, care administrează și un restaurant în Bangkok.