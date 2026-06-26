Uniunea Europeană se pregătește să-i excludă din schema de protecție pe ucrainenii ce pot fi trimiși pe front. Ce înseamnă pentru Kiev

2 minute de citit Publicat la 14:48 26 Iun 2026 Modificat la 14:48 26 Iun 2026

Militar ucrainean echipat cu pușcă cu lunetă în tranșee. Comisia Europeană a propus excluderea ucrainenilor ce pot fi trimiși pe front din schema de protecție temporară. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a propus excluderea bărbaților ucraineni aflați la vârsta serviciului militar din schema de protecție temporară a Uniunii.

Pentru ucrainenii neîncorporabili în armată, executivul de la Bruxelles vrea prelungirea programului de protecție până în martie 2028, scrie vineri Euronews.

Excluderea bărbaților apți să servească pe front ar urma să contribuie la consolidarea forțelor armate ale Kievului, după ce numeroși ucraineni aflați la vârsta recrutării au fugit din țară și au beneficiat ulterior de protecție temporară în state din blocul comunitar.

Inițiativa Comisiei vine în urma presiunilor exercitate de mai multe state membre UE pentru înăsprirea regulilor privind protecția temporară.

Statele respective au invocat dificultățile de integrare a ucrainenilor, dar și nevoia Ucrainei de personal militar suplimentar.

Inițiativa este susținută și de autoritățile de la Kiev, care, în baza legii marțiale, interzic majorității bărbaților cu vârsta de 23 de ani și peste să părăsească țara.

Comisar european: Ținem cont de nevoile de apărare ale Ucrainei

„Propunerea noastră ține seama de nevoile de apărare în continuă evoluție ale Ucrainei”, a declarat comisarul european pentru Afaceri Interne, Magnus Brunner.

Potrivit noii propuneri, protecția temporară ar urma să nu fie acordată „persoanelor care nu pot părăsi în mod legal Ucraina din cauza obligațiilor lor militare”.

În practică, aceasta înseamnă excluderea tuturor bărbaților ucraineni cu vârste cuprinse între 23 și 60 de ani.

Legislația ucraineană prevede excepții pentru persoanele cu dizabilități și cele declarate inapte pentru serviciul militar.

Sunt, de asemenea, exceptați bărbații care sunt tații a trei sau mai mulți copii cu vârsta sub 18 ani, precum și cei care îngrijesc "cu normă întreagă" rude bolnave.

Aproape 27% dintre refugiații ucraineni în Europa sunt bărbați adulți

În ultimii ani, presa internațională a relatat cum numeroși bărbați ucraineni aflați la vârsta recrutării au trecut ilegal frontierele țării și au obținut protecție temporară în state membre ale Uniunii Europene.

Bărbații adulți reprezintă 26,6% din totalul refugiaților ucraineni aflați în Europa, însă nu există informații care să precizeze câți dintre aceștia sunt de vârstă militară sau câți au intrat ilegal în Uniunea Europeană.

Datele agenției Frontex spun că aproape 1.000 de persoane au trecut frontiera ucraineană către UE în acest an cu încălcarea legii, iar peste 10.000 au făcut la fel în anul 2025.

Ce este schema de protecție temporară pentru ucraineni

Instituită după invazia lansată de Rusia în 2022, schema de protecție temporară a permis unui număr de peste patru milioane de ucraineni să locuiască și să muncească în statele membre ale Uniunii Europene.

În baza acestei măsuri excepționale, reînnoită anual, cetățenii ucraineni pot beneficia de o formă de protecție similară statutului de refugiat, fără a fi obligați să solicite azil.

Vineri, Comisia Europeană a propus prelungirea programului până în luna martie 2028.

Potrivit oficialilor europeni, persoanele care beneficiază deja de această formă de protecție nu își vor pierde statutul, indiferent de vârstă.

Propunerea trebuie aprobată de statele Uniunii Europene prin majoritate calificată, ceea ce presupune votul favorabil a cel puțin 15 dintre cele 27 de țări membre, reprezentând împreună minimum 65% din populația totală a blocului.

Joi, guvernul danez a propus o restricție similară.

Bărbații ucraineni cu vârste între 23 și 60 de ani vor putea obține permis de ședere în Danemarca doar dacă pot demonstra că sunt exceptați de la serviciul militar.

Deși Copenhaga nu participă la schema europeană de protecție temporară, beneficiind de o clauză de neparticipare în domeniul politicii migrației, țara a instituit, totuși, un sistem similar după invazia rusă pe scară largă.

Tot vineri, Comisia Europeană a propus și un program de repatriere voluntară, destinat sprijinirii cetățenilor ucraineni aflați în Europa care aleg să se întoarcă în țara lor.