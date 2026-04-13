Comisia Europeană vrea să relaxeze regulile privind ajutoarele de stat pentru a opri explozia prețurilor. Ce alte măsuri sunt pregătite

Guvernele UE au cerut insistent modificarea regulilor privind ajutoarele de stat. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană va prezenta în cursul acestei luni o propunere de relaxare a regulilor privind ajutoarele de stat, ca parte a unui set de măsuri menite să ajute statele membre să facă față crizei energetice cauzate de războiul din Iran, a declarat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Politico.

Acest anunț vine după declarația președintelui SUA, Donald Trump, de duminică, potrivit căreia Statele Unite ar urma să blocheze strâmtoarea Ormuz, după ce negocierile de pace cu Iranul au eșuat în weekend.

Guvernele UE au cerut insistent modificarea regulilor privind ajutoarele de stat, în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz, o rută esențială prin care trece o cincime din comerțul global cu energie, care a dus la creșterea accentuată a prețurilor energiei și a generat riscuri de aprovizionare. De la începutul războiului, acesta a adăugat 22 de miliarde de euro la factura energetică a UE, a spus von der Leyen.

Comisia va consulta statele membre în această săptămână cu privire la modificările regulilor de ajutor de stat, a adăugat ea.

Măsuri de sprijin pregătite de Comisia Europeană

Printre alte măsuri planificate se află un „set de instrumente” („toolkit”), care va fi publicat pe 22 aprilie și va include planuri pentru umplerea depozitelor de gaze, precum și recomandări pentru măsuri temporare de reducere a taxelor la facturile de energie și a consumului, a precizat von der Leyen după o reuniune a oficialilor Comisiei. Schemele de reducere a cererii ar putea include renovarea clădirilor și modernizarea echipamentelor industriale, a adăugat ea.

Von der Leyen a îndemnat, de asemenea, legislatorii și statele membre să finalizeze lucrările la pachetul privind rețelele electrice ale UE, un plan de modernizare și extindere a infrastructurii electrice europene, până la începutul verii, subliniind că electrificarea economiei reprezintă soluția pe termen lung la costurile ridicate ale petrolului și gazelor.

Comisia lucrează, de asemenea, la o propunere legislativă privind modificarea taxelor pe electricitate și a tarifelor de rețea, care ar urma să fie prezentată în mai, și va adopta un obiectiv la nivelul UE privind electrificarea înainte de vară, pentru a reduce dependența de combustibili fosili, a mai spus ea.

De asemenea, Comisia va publica în curând noi repere pentru ETS, sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii (cap-and-trade), care a devenit recent un subiect politic sensibil, stabilind câte certificate gratuite de carbon vor primi sectoarele industriale, a adăugat von der Leyen.

Ea a reiterat că revizuirea planificată a ETS este în continuare pe calendar și urmează să fie publicată în iulie.