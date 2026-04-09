În ce țări din UE se muncește cel mai mult. La ce capitol „excelează” România

Grecia, Cipru, Franța și Portugalia sunt țările europene în care un număr mare de angajați lucrează în mod obișnuit peste 50 de ore pe săptămână, potrivit unui studiu Randstad, citat de Euronews. Cifrele confirmă analiza publicată anterior de Eurostat, care a arătat că în 2025, aproape 11% dintre angajații cu vârste între 20 și 65 de ani au muncit peste 45 de oră pe săptămână, în creștere cu peste 4 procente față de anul 2024.

În Grecia, 12,4% dintre angajați lucrează cel puțin 49 de ore pe săptămână. Podiumul este completat de Cipru, unde 10% dintre angajați depășesc 49 de ore de muncă, urmată de Franța, unde procentul este de 9,7%. Portugalia (9,1%) se află pe locul patru în ceea ce privește ponderea profesioniștilor care lucrează regulat 49 de ore sau mai mult pe săptămână în jobul principal.

Procentele din aceste țări sunt, conform analizei Randstad Research, mult peste media UE de 6,5% și depășesc clar săptămâna standard de lucru de 35 de ore în sectorul public și de 40 de ore în sectorul privat.

Potrivit estimărilor Randstad, Portugalia, de pildă, avea „o incidență mai mare a orelor lungi de muncă decât economii precum Germania sau Spania”, unde procentul profesioniștilor care lucrează mai multe ore decât cele standard 40 era de 5%, respectiv 6,3%.