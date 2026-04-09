În ce țări din UE se muncește cel mai mult. La ce capitol „excelează” România

Grecia, Cipru, Franța și Portugalia sunt țările europene în care un număr mare de angajați lucrează în mod obișnuit peste 50 de ore pe săptămână, potrivit unui studiu Randstad, citat de Euronews. Cifrele confirmă analiza publicată anterior de Eurostat, care a arătat că în 2025, aproape 11% dintre angajații cu vârste între 20 și 65 de ani au muncit peste 45 de oră pe săptămână, în creștere cu peste 4 procente față de anul 2024.
În Grecia, 12,4% dintre angajați lucrează cel puțin 49 de ore pe săptămână. Podiumul este completat de Cipru, unde 10% dintre angajați depășesc 49 de ore de muncă, urmată de Franța, unde procentul este de 9,7%. Portugalia (9,1%) se află pe locul patru în ceea ce privește ponderea profesioniștilor care lucrează regulat 49 de ore sau mai mult pe săptămână în jobul principal.
Procentele din aceste țări sunt, conform analizei Randstad Research, mult peste media UE de 6,5% și depășesc clar săptămâna standard de lucru de 35 de ore în sectorul public și de 40 de ore în sectorul privat.
Potrivit estimărilor Randstad, Portugalia, de pildă, avea „o incidență mai mare a orelor lungi de muncă decât economii precum Germania sau Spania”, unde procentul profesioniștilor care lucrează mai multe ore decât cele standard 40 era de 5%, respectiv 6,3%.
Studiul arată că situația s-a îmbunătățit oarecum în favoarea lucrătorilor în ultimii ani. Cu toate acestea, Portugalia rămâne departe de standardele altor economii din blocul european. „Deși s-a înregistrat o reducere din 2000, Portugalia menține o cultură a programului de lucru prelungit peste media europeană”, se arată în raport.
Aceasta este o realitate care „afectează în mod disproporționat angajatorii și lucrătorii independenți”.
În primul caz, aproximativ 35% lucrau în mod regulat cel puțin 49 de ore pe săptămână în 2024, iar în al doilea caz aproximativ 20%.
În ceea ce privește angajații, mult mai puțini erau expuși unor astfel de programe lungi, aproximativ 6,8%.
O forță de muncă mai bine calificată
Analiza Randstad evidențiază și o evoluție favorabilă a nivelului de calificare al populației active (15–64 de ani) din Portugalia.
„Proporția persoanelor ocupate cu studii superioare s-a triplat din 1992, crescând de la 11,4% la 33,7% la sfârșitul anului 2024.”
Cu toate acestea, în ultimul trimestru al anului 2025, doar 36,2% dintre cetățeni aveau studii superioare, sub media UE de 39,2%.
Luând în considerare aceste date, Portugalia este a opta cea mai slab clasată țară din UE la acest capitol.
Irlanda (57,3%) avea cea mai mare pondere de persoane ocupate cu studii superioare, în contrast puternic cu România (22,7%).
În ciuda acestei „evoluții istorice” care arată o calificare fără precedent a forței de muncă, raportul Randstad subliniază că, în ultimul trimestru al anului 2025, Portugalia avea încă „cel mai mare procent de profesioniști slab calificați din UE (29,1%), dublu față de media europeană (14,7%)”.
Lucrători străini
În cele 27 de state membre ale UE, ponderea cetățenilor străini în forța de muncă era de aproximativ 10,5% în ultimul trimestru al anului 2025.
În Portugalia, proporția era mai mică, de 7,9%, fiind totuși „departe de țări precum Luxemburg (54,4%) sau Spania (16,8%)”.
În contextul național portughez, acest indicator a cunoscut o „creștere semnificativă și recentă”.
„Ponderea străinilor în forța de muncă a crescut rapid din 2000, de la 1,4% la 6,6% la sfârșitul anului 2024”, se arată în raport.
Mai precis, creșterea semnificativă înregistrată „în ultimii doi ani reflectă noua dinamică de atragere a talentelor și importanța tot mai mare a imigrației pentru sustenabilitatea pieței muncii din Portugalia”, concluzionează Randstad.