UE interzice marilor companii să distrugă hainele și încălțămintea nevândute

Măsura urmăreşte să prevină risipa de produse valoroase şi de resurse utilizate pentru fabricarea acestora. Sursă foto: Getty Images

În conformitate cu noile norme care intră în vigoare începând cu data de 19 iulie, companiilor mari din întreaga UE li se interzice să distrugă îmbrăcămintea, accesoriile de îmbrăcăminte şi încălţămintea nevândute, urmând ca întreprinderile mijlocii să respecte aceleaşi norme începând din 2030, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, notează Agerpres.

Măsura, introdusă în temeiul Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR), urmăreşte să prevină risipa de produse valoroase şi de resurse utilizate pentru fabricarea acestora.

Potrivit Agenţiei Europene de Mediu, aproximativ 4-9% din totalul produselor textile introduse pe piaţă în Europa sunt distruse înainte de utilizare, ceea ce reprezintă între 264.000 şi 594.000 de tone de textile distruse în fiecare an. Prin încurajarea reutilizării, a reparării şi a practicilor comerciale mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, noile norme sprijină tranziţia către o economie europeană mai circulară şi mai competitivă.

În temeiul noilor norme, întreprinderile trebuie să acorde prioritate menţinerii în uz a produselor prin vânzarea acestora (inclusiv prin reduceri sau pieţe alternative), prin donarea lor către organizaţii de caritate sau întreprinderi sociale sau prin pregătirea lor pentru reutilizare (reparare, recondiţionare sau refabricare).

Companiile pot distruge hainele şi încălţămintea nevândute numai în cazuri limitate, cum ar fi atunci când articolele sunt nesigure sau deteriorate, sunt contrafăcute sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau sunt respinse de organizaţii de caritate sau de scheme de donaţii.

Autorităţile naţionale vor verifica conformitatea şi pot impune amenzi pentru încălcări. Companiile trebuie să ţină evidenţa timp de cinci ani pentru a permite inspecţiile. Pentru a reduce birocraţia, întreprinderile vor utiliza codurile vamale şi logistice existente atunci când raportează. Întreprinderile mici şi microîntreprinderile sunt scutite de aceste cerinţe.

Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR), care a intrat în vigoare în 2024, stabileşte norme la nivelul UE pentru ca produsele să devină mai durabile, mai reparabile, mai reciclabile şi mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Interzicerea distrugerii textilelor nevândute este una dintre primele măsuri concrete din cadrul ESPR. Textilele sunt primul grup de produse care face obiectul acestei interdicţii din cauza impactului negativ asupra mediului al modelelor de afaceri actuale, care duc adesea la distrugerea mărfurilor nevândute.