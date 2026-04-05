Unde se lucrează cel mai mult peste program în Europa: România, printre țările cu cele mai puține ore suplimentare

O analiză recentă Randstad arată că Portugalia se află pe locul patru în Uniunea Europeană în privința angajaților care lucrează în mod obișnuit 49 de ore sau mai mult pe săptămână, cu o pondere de 9,1%, peste media UE de 6,5%. Țara este depășită doar de Grecia (12,4%), Cipru (10%) și Franța (9,7%), precizează Euronews.

Potrivit datelor Eurostat, valabile în anul 2025, Bulgaria (0,4%), Letonia (1,0%) și Lituania (1,4%) înregistrează cele mai mici ponderi din UE ale angajaților care lucrează peste 49 de ore pe săptămână. România se menține sub media europeană, cu 1,8%.

Datele, bazate pe ultimul trimestru din 2025, evidențiază o cultură a orelor lungi de muncă în Portugalia, semnificativ peste niveluri din Germania (5%) sau Spania (6,3%). În context european, media UE este de 6,5%, ceea ce accentuează diferențele între piețele muncii din blocul comunitar.

După cum subliniază estimările Randstad, Portugalia a avut „o incidență mai mare a orelor lungi de lucru decât economii precum Germania sau Spania”, unde procentul de profesioniști supuși orelor lungi de lucru a fost de 5%, respectiv 6,3%.

„Deși a existat o reducere din anul 2000, Portugalia menține o cultură a orelor lungi de lucru peste media europeană”, se arată în raport. Aceasta este o realitate care „afectează în mod disproporționat angajatorii și lucrătorii independenți”. În primul caz, aproximativ 35% lucrau în mod regulat cel puțin 49 de ore pe săptămână în 2024, în timp ce în cel de-al doilea doar aproximativ 20%. În ceea ce privește angajații, mult mai puțini erau expuși la astfel de ore lungi de lucru la acea vreme, aproximativ 6,8%.

Analiza Randstad indică, de asemenea, o evoluție favorabilă a calificărilor populației active cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani din Portugalia. „Proporția persoanelor active cu studii superioare s-a triplat din 1992, crescând de la 11,4% la 33,7% la sfârșitul anului 2024.” Chiar și așa, până în al patrulea trimestru al anului 2025, țara avea încă doar 36,2% dintre cetățenii săi care absolviseră studii superioare.

Aceasta este sub media celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, care este de 39,2%. Ținând cont de toate aceste estimări, Portugalia este a opta cea mai slabă țară a UE în această privință. Irlanda (57,3%) a avut cea mai mare proporție de persoane active cu studii superioare, în contrast puternic cu România (22,7%).

În cele 27 de state membre ale UE, prezența cetățenilor străini în forța de muncă a fost de aproximativ 10,5% în trimestrul al patrulea al anului 2025. În Portugalia, proporția a fost mai mică, la 7,9%, încă „departe de țări precum Luxemburg” cu 54,4% sau Spania cu 16,8%. Privind contextul național portughez, a existat o „creștere marcată și recentă” a acestui indicator. „Reprezentarea străinilor în forța de muncă a crescut vertiginos din anul 2000, de la 1,4% la 6,6% la sfârșitul anului 2024”, indică raportul. Mai exact, creșterea semnificativă înregistrată „în ultimii doi ani reflectă noua dinamică de atragere a talentelor și importanța tot mai mare a imigrației pentru sustenabilitatea pieței muncii portugheze”, susține Randstad.