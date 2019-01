Vicepreşedinte al Comisiei Europene, despre ordonanța pentru cei condamnați de completuri nelegale: „Românii merită stat de drept”

Vicepreședintele Comisiei Europene a rămas uimit după ce a auzit anunțul lui Tudorel Toader privind ordonanța de urgență pentru cei condamnați de completurile declarate nelegale de CCR.

Jyrki Katainen declară că "românii merită un stat de drept".

Un purtător de cuvânt al CE a declarat, marți, că poziția instituției este similară cu cea a lui Katanien.

„Ştire incredibilă! Poporul român merită stat de drept!”, a scris vicepreședintele Jyrki Katainen, alături de începutul știrii publicate de Associated Press cu privire la anunțul lui Tudorel Toader privind o OUG care va permite revizuirea tuturor sentinţelor date de completurile de cinci judecători de la ICCJ începând din 2014.

Unbelievable news!! Romanian people deserve #RuleofLaw .



Romania’s justice minister said Monday that he has prepared an emergency decree that could invalidate hundreds of corruption cases involving the country’s most senior officials. #Romania https://t.co/7JeVdk3Pkn