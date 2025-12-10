Unul dintre cele mai aglomerate spații aeriene din lume se pregătește de închidere rapidă în cazul unui atac al rușilor

Germania are unul dintre cele mai aglomerate spații aeriene din lume, iar acesta ar trebui închis în cazul unui atac împotriva țării sau a unui aliat NATO. sursa foto: Getty

Germania elaborează planuri pentru a-și pregăti rapid spațiul aerian în eventualitatea în care statul ar trebui să se apere, a declarat furnizorul național de servicii de navigație aeriană, avertizând că operatorii aerieni și aeroporturile rămân prea naive în legătură cu posibilitatea unui astfel de scenariu, scrie Euronews.

„Lucrăm în prezent cu Ministerul Apărării și Ministerul Transporturilor la un catalog de cerințe pentru a fi pregătiți într-o situație de apărare. Există trei niveluri de apărare. Primul nivel este acela în care există doar o amenințare. Al doilea nivel este acela în care avem un caz de apărare în baza Articolului 5 NATO, iar al treilea caz este apărarea țării”, a declarat Arndt Schoenemann, președintele și directorul general al DFS Deutsche Flugsicherung, instituția care supraveghează spațiul aerian al Germaniei.

„Pentru aceste trei cazuri dezvoltăm cerințe diferite și suntem obligați să le îndeplinim conform unui plan general clar”, a adăugat el.

După decenii de subfinanțare, Germania își majorează masiv bugetul de apărare, cu obiectivul de a deveni cea mai puternică armată a Europei. Decizia Berlinului a fost impulsionată de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, și de avertismentele propriului serviciu de informații că Moscova ar putea testa Articolul 5 al NATO printr-un atac asupra unui stat membru înainte de sfârșitul deceniului.

Între timp, alianța militară a adoptat planuri regionale de apărare pentru a asigura desfășurarea rapidă a forțelor aliate în caz de atac, în timp ce Uniunea Europeană a prezentat mai multe pachete pentru a crește producția și achiziția de echipamente de apărare și pentru a facilita mobilitatea militară în cele 27 de state membre.

Germania are unul dintre cele mai aglomerate spații aeriene din lume, cu aproximativ 3 milioane de zboruri pe an în perioadele de vârf – până la 10.000 de zboruri zilnice. DFS, companie de stat, administrează întregul spațiu aerian al țării.

Totuși, una dintre principalele provocări, spune Schoenemann, este că mulți operatori civili nu sunt conștienți că spațiul aerian ar putea fi nevoie să fie prioritarizat temporar pentru a acomoda mobilitatea militară.

„Companiile aeriene sau aeroporturile sunt departe de a-și imagina că am putea intra într-un astfel de scenariu în care avem activități militare în țară”, a spus el. „Și aici trebuie să lucrăm, astfel încât să știe exact ce se întâmplă în cazul în care spațiul aerian va fi închis și așa mai departe”.

DFS organizează în prezent sesiuni de informare pentru a explica măsurile care ar putea fi aplicate.

O altă provocare este finanțarea tehnologiei necesare pentru menținerea unor operațiuni fluide.

„Ne reînnoim radarele în următorii 10 ani și, din perspectiva mea, o parte din acestea ar putea fi cofinanțate prin mobilitatea militară, pentru că asigură desfășurarea în siguranță a traficului militar”, a spus Schoenemann, referindu-se la fondurile UE destinate consolidării capacităților de apărare până în 2030.

Comisia Europeană a propus un program de împrumuturi pentru apărare în valoare de 150 de miliarde de euro (SAFE), pentru ca statele membre să poată investi în domenii prioritare, inclusiv apărare aeriană și mobilitate militară.

În același timp, executivul european a propus creșterea fondurilor pentru apărare și spațiu în următorul buget multianual al UE, începând cu 2028, până la peste 130 de miliarde de euro, cu încă 17 miliarde rezervate proiectelor de mobilitate militară – majorări de cinci ori, respectiv zece ori.

O altă evoluție geopolitică ce influențează activitatea DFS este creșterea atacurilor hibride, în special incursiunile cu drone.

Până la sfârșitul lui octombrie, fuseseră raportate peste 190 de drone în apropierea aeroporturilor germane, depășind cele 143 de incidente înregistrate pe tot parcursul anului 2024.

Aeroportul din Munchen a fost obligat să suspende temporar operațiunile de două ori în două zile, la începutul lunii octombrie, din cauza observării unor drone, iar Aeroportul Berlin Brandenburg a fost nevoit să întrerupă zborurile timp de două ore în aceeași lună după ce un martor a semnalat prezența unei drone.