„Va fi președinte într-o zi”. Oamenii din interiorul Casei Albe îl văd pe Rubio în ascensiune, ca posibil candidat pentru 2028

Marco Rubio și Donald Trump. sursa foto: Getty

Unii dintre cei mai apropiați confidenți ai lui Donald Trump îl văd tot mai serios pe secretarul de stat Marco Rubio drept un candidat viabil pentru alegerile prezidențiale din 2028, într-o răsturnare spectaculoasă pentru politicianul considerat cândva prea apropiat de establishment-ul republican. Loialitatea sa neclintită față de Trump, gestionarea dosarelor Venezuela și Iran și proximitatea fizică față de președinte i-au adus o ascensiune rapidă în sondaje – de la 3% la 35% la CPAC – deși vicepreședintele JD Vance rămâne, deocamdată, favorit, scrie Politico.

Este o schimbare spectaculoasă pentru un politician considerat cândva prea războinic, prea apropiat de establishment și prea marcat de eșecul campaniei prezidențiale din 2016 pentru a mai conta în Partidul Republican post-Trump. Însă activitatea sa în dosarul înlăturării lui Nicolás Maduro din Venezuela și loialitatea sa neclintită față de Trump i-au consolidat poziția în Aripa de Vest – și în rândul unor alegători MAGA.

Rubio a declarat că nu ar candida împotriva lui Vance pentru nominalizare, iar rămâne de văzut dacă reconvertirea sa la politica MAGA i-ar putea aduce majoritatea bazei lui Trump în cazul în care ar candida. Deocamdată, admiratorii săi tot mai numeroși din cercul interior al președintelui descriu îmbrățișarea tardivă a trumpismului de către Rubio drept un atu. Trump adoră zelul convertiților, iar aceasta reprezintă un contrast binevenit față de unii veterani ai elitei republicane care au părăsit partidul sau au evitat Washingtonul în loc să se împace cu președintele.

„JD Vance este un vicepreședinte fantastic, iar Marco Rubio este un mare secretar de stat”, a declarat consilierul lui Trump, Alex Bruesewitz. „(Rubio) ar fi putut alege una din două căi după campania din 2016. Putea să aleagă calea lui John Kasich și să înceapă să sufere de sindromul nebuniei anti-Trump și să se piardă în uitare”, a declarat Bruesewitz, referindu-se la fostul guvernator al statului Ohio care a candidat împotriva lui Trump în 2016 și l-a susținut pe Joe Biden în 2020.

Rubio, a spus Bruesewitz, „a ales calea de a îmbrățișa MAGA și de a deveni unul dintre cei mai fervenți aliați și susținători ai mișcării.”

Un înalt oficial de la Casa Albă, căruia, ca și celorlalți din acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a putea discuta deschis, l-a descris pe Rubio drept „loial, extrem de inteligent, elocvent și foarte experimentat”, adăugând că este „un câștigător.”

Trump nu a susținut un succesor, iar opinia sa ar putea fi decisivă.

Dacă Rubio ar candida împotriva lui Vance sau a oricui altcuiva, ar trebui să depășească tranziția de la membru al Cabinetului la candidat – un salt care a pus la încercare mai mulți politicieni populari din ambele partide în ultimii ani.

Însă un sondaj la CPAC luna trecută l-a arătat pe Rubio cu un salt uriaș, la 35%, în creștere de la 3% față de anul trecut.

Vance, între timp, a scăzut de la 61% anul trecut – deși încă deține un avans consistent, de 53%. Sondajele YouGov arată o dinamică similară – un sondaj din aprilie l-a plasat pe Vance în fruntea listei potențialilor candidați republicani, cu 63%, iar pe Rubio la 42% - față de un sondaj din septembrie care arăta 65% pentru Vance și 33% pentru Rubio.

Rubio nu l-a devansat pe Vance pe lista scurtă a lui Trump, însă conversațiile din interiorul Aripii de Vest îl includ pe secretarul de stat ca opțiune viabilă pentru a-i succeda lui Trump, potrivit a doi înalți oficiali de la Casa Albă și altor cinci persoane apropiate administrației.

Printre aceștia se numără un grup tot mai mare de admiratori pe care Rubio și i-a câștigat la cele mai înalte niveluri ale administrației Trump – persoane care anterior fuseseră reticente să discute dinamica pentru 2028 înainte ca alegerile intermediare – și eventuala susținere a președintelui – să fie mai aproape de concretizare.

Majoritatea îl descriu pe Rubio drept un operator politic experimentat, ale cărui roluri duble de secretar de stat și șef al Consiliului Național de Securitate îl plasează în mod natural la intersecția deciziilor cruciale. Dar, poate, niciun avantaj nu a fost mai important decât proximitatea fizică față de Trump.

„Datorită acestui dublu rol, a avut mult acces și timp petrecut direct cu președintele – și cu MAGA. Asta a fost enorm pentru el”, a declarat Sean Spicer, purtătorul de cuvânt al Casei Albe în primul mandat al lui Trump.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, nu a comentat direct șansele lui Rubio pentru 2028. Întrebată despre ascensiunea acestuia în sondaje, Kelly a spus că acesta „face o treabă incredibilă în cele două roluri de consilier pentru securitate națională și secretar de stat. Responsabilitățile sale duble îl ajută să înțeleagă mai bine prioritățile președintelui și să le execute în întregul aparat de politică externă.”

O parte a ascensiunii lui Rubio se datorează și rolului-cheie pe care l-a avut în noua politică musculară a administrației pentru emisfera vestică. A fost profund implicat în raidurile asupra presupuselor nave cu droguri și în operațiunile din Venezuela și Cuba, care contrastează cu afacerea trenantă în care s-a transformat războiul din Iran.

Rubio, potrivit unui al doilea înalt oficial al Casei Albe, a coordonat planificarea post-operațională, reunind alte agenții, inclusiv Departamentele de Interne, Energie și, într-o mai mică măsură, Comerț, pentru a construi un plan de dezvoltare economică pentru regiune.

Rubio s-a aflat, de asemenea, în prima linie pe imigrație, revocând cărțile verzi ale cetățenilor străini cu legături cu Iranul și ale oficialilor palestinieni. A revocat mii de vize studențești și a instituit o politică „o singură abatere” care a permis Departamentului de Stat să retragă viza oricui încalcă o lege americană sau sprijină terorismul.

Un alt punct în favoarea lui Rubio: evitarea scandalurilor și a momentelor virale care eclipsează sau jenează șeful. De asemenea, nu a fost niciodată acuzat că ar acționa în contradicție cu Trump, cum ar fi lipsa de „entuziasm” față de inițiativa lui Trump în Iran.

Sprijinul tot mai mare din interiorul Casei Albe și din rândul credincioșilor MAGA înseamnă că, dacă Trump l-ar susține pe Rubio, acesta nu ar fi o entitate necunoscută și nu ar porni de la zero cu baza lui Trump. Desigur, Rubio a spus că nu l-ar contracandida pe Vance în alegerile primare, așa că vicepreședintele ar trebui să se retragă pentru ca Rubio să poată candida, presupunând că această promisiune rămâne valabilă.

„Trump poate, de fapt, să le înmoaie rezistența în orice privință”, a spus un operativ republican din Midwest, familiarizat cu echipa lui Vance, care a devenit tot mai mult un admirator al lui Rubio de-a lungul timpului. „Nu există niciun motiv pentru care un secretar de stat tot mai popular nu ar putea fi ridicat la primul loc dacă Trump l-ar susține.”

Și a câștigat puncte chiar și în rândul unora care au criticat anterior administrația că nu este suficient de „America First”, cum ar fi influencerul conservator Laura Loomer.

„Cum ar putea cineva să nu-l susțină pe Marco Rubio?” a scris Loomer pe X, în ianuarie. „El va fi președinte într-o zi. Puneți-vă cuvintele mele la dosar.”

Rubio nu a fost întotdeauna privit astfel, mai ales în aripa ultra-populistă a MAGA, care era îngrijorată că el este prea dornic să proiecteze puterea americană în exterior, prea moale pe imigrație și insuficient de concentrat pe agenda „America First”. Unele dintre aceste preocupări pot persista – iar soarta sa politică va fi intrinsec legată de deznodământul războiului în curs din Iran.

Unii din dreapta rămân precauți față de obiectivele sale de politică externă războinică din trecut. Personalitatea și capacitatea sa de a mobiliza alegătorii sunt un alt factor.

„Factorii de decizie din partid și donatorii cred că el este suficient de MAGA pentru a atrage alegători. Vorbește limba MAGA, dar este mult mai degrabă un republican de establishment... reduceri de taxe, consolidarea armatei, republicanism de modă veche”, a spus Steve Cortes, fost consilier al lui Trump. „Nu cred că asta funcționează într-o eră populistă. Nu cred că va entuzisma alegătorii.”

Alți convinși MAGA resping ideea că Rubio nu și-a câștigat galoanele. Spicer l-a numit pe Rubio „unul dintre cei mai eficienți mesageri”, cu „o poveste de viață grozavă.”

„Lumea zice mereu 'nu ești suficient de MAGA' și, pentru mine, e ca și cum – Marco și-a dovedit valoarea. Există întotdeauna un grup de oameni care au un prag pe care nimeni nu-l va atinge vreodată”, a spus Spicer.

Departamentul de Stat și biroul vicepreședintelui au refuzat să comenteze.

Un fost oficial al Casei Albe i-a acuzat pe susținătorii anonimi ai lui Rubio din Casa Albă că încearcă să creeze conflicte interne, spunând: „literalmente nu există niciun rost ca cineva să alerge la presă să vorbească despre perspectivele pentru 2028, altul decât crearea de dramă și dezbinare inutile.”

Al doilea înalt oficial al Casei Albe a spus că Rubio beneficiază de proximitatea față de Casa Albă conferită de rolul său de consilier NSC: are un birou în Aripa de Vest, ceea ce îi oferă acces direct la Trump, putând contribui la modelarea viziunii președintelui asupra lumii. „Toată lumea îl iubește pe Rubio, este foarte încrezător, foarte competent și foarte relaxat. Acesta este un om care jonglează cu multiple funcții în administrație și pe scena mondială și le face absolut extraordinar”, a spus al doilea înalt oficial. „Rubio din 2016 era puțin tensionat, puțin prea serios, se lua în serios. Rubio din 2026 pare să știe că nu mai are nimic de demonstrat.”

Bunăvoința se extinde și asupra echipei lui Rubio, a spus al doilea oficial al Casei Albe, menționând că aceștia sunt jucători de echipă care comunică cu ceilalți și se simt confortabil în colaborare.

Aliații îi creditează lui Rubio și mesajele disciplinate ca pe un atu-cheie, în special capacitatea sa de a vinde operațiuni militare controversate din Venezuela și Iran, încadrându-le în termeni „America First.”

„Combină normalitatea și bunul simț cu o tentă de Trump/MAGA foarte bine”, a scris într-un mesaj text un operativ republican apropiat Casei Albe. „Reușește să raționalizeze lucrurile pentru cei care ar putea fi furioși. Este cel puțin cel mai bun în a face ca totul să aibă sens. Este pur și simplu un purtător de cuvânt foarte neted pentru președinte.”

Operativul a făcut referire la un răspuns pe care Rubio l-a dat jurnalistei NBC Kristen Welker la Meet the Press, în ianuarie, când a fost întrebat dacă operațiunea SUA echivalează cu un război împotriva Venezuelei.

„Nu este un război, adică noi suntem în război împotriva organizațiilor de trafic de droguri”, i-a spus Rubio lui Welker, înainte de a-l descrie pe Nicolás Maduro – care la acel moment se afla deja în custodia americană – drept liderul Cartelului de los Soles și a argumenta că SUA au dreptul să-l aducă în fața justiției.

Deși Rubio a făcut progrese semnificative, Vance rămâne un candidat de top. Conduce în sondaje, este și el serios în materie de politici publice și dispune de o rețea bogată de aliați în interiorul și în afara administrației, inclusiv Donald Trump Jr. și miliardarului Elon Musk.

Persoanele din interior recunosc, de asemenea, că Rubio ar trebui să decidă dacă președinția este măcar o funcție pe care și-o dorește. „Oamenilor le place de el, cu siguranță, dar, la finalul zilei, Marco trebuie să decidă dacă își dorește asta”, a spus o persoană care îl cunoaște personal pe Rubio.

Iar Trump, care va fi factorul decisiv într-o alegere primară care se află încă la doi ani distanță, probabil nu va face alegerea finală decât după alegerile intermediare din noiembrie.