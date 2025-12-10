Vânturi violente au lăsat peste două milioane de oameni fără curent în zona metropolitană Sao Paulo

<1 minut de citit Publicat la 23:56 10 Dec 2025 Modificat la 23:56 10 Dec 2025

Furnizorul de utilități se confruntă cu critici tot mai dure după episoadele meteo extreme din ultimii doi ani. sursa foto: Getty

Un ciclon extratropical a lovit miercuri cea mai mare zonă metropolitană din Brazilia, unde peste două milioane de consumatori au rămas fără energie electrică. Asta înseamnă aproximativ 35% din totalul clienților deserviți de Enel Sao Paulo, relatează Agerpres.

Până la prânz, circa 2,2 milioane de consumatori erau afectați de pana de curent în întreaga regiune metropolitană, arată datele publicate pe site-ul companiei. Dintre aceștia, 1,4 milioane sunt locuințe și firme din orașul Sao Paulo.

Enel Sao Paulo a mobilizat echipe suplimentare pe teren pentru a restabili alimentarea cu energie, a precizat compania.

Furnizorul de utilități se confruntă cu critici tot mai dure după episoadele meteo extreme din ultimii doi ani, când milioane de clienți au rămas zile întregi fără electricitate.

Rafalele de vânt au depășit 80 km/h și ar putea ajunge până la 90 km/h, avertizează apărarea civilă din Sao Paulo. Autoritățile se așteaptă și la furtuni puternice în întreg statul.

Pompierii anunță că, în urma ciclonului, au primit 514 apeluri pentru arbori doborâți și cinci apeluri privind inundații.