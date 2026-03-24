Vânzările de aur ale Rusiei au atins cel mai înalt nivel din 2002. Moscova umblă la rezerve din cauza presiunilor bugetare

Publicat la 11:50 24 Mar 2026 Modificat la 11:51 24 Mar 2026

Rusia a vândut aproximativ 15 tone metrice de aur din rezervele sale în primele două luni ale anului, cea mai mare scădere de acest fel din 2002, arată datele Consiliului Mondial al Aurului. Autoritățile recurg așadar la rezervele de stat din cauza presiunilor bugetare tot mai mari, scrie The Moscow Times.

Banca Centrală a vândut aproximativ 300.000 de uncii de aur în ianuarie și alte 200.000 de uncii în februarie, conform datelor oficiale. Rezervele totale de aur au scăzut la 74,3 milioane de uncii, cel mai scăzut nivel din martie 2022.

Vânzările marchează o schimbare față de tranzacțiile interne anterioare și arată presiunea asupra rezervelor de lichiditate ale Rusiei pe fondul sancțiunilor occidentale.

Deficitul bugetar federal a depășit 15 trilioane de ruble (183 miliarde de dolari) în perioada 2022-2025, cu încă 3,5 trilioane de ruble (42,7 miliarde de dolari) înregistrate în primele două luni ale acestui an.

Tranzacțiile cu aur au fost până de curând în mare parte interne, Ministerul Finanțelor vânzând lingouri Băncii Centrale, mai degrabă decât pe piața liberă. Ultimele vânzări reprezintă operațiuni reale de piață.

Această mișcare e în contrast cu tendința globală mai largă a băncilor centrale de a aduna aur în ultimii ani, pe măsură ce țările își diversifică rezervele în detrimentul dolarului american.

Vânzările sunt legate de operațiuni care implică Fondul Național de Avere, ale cărui active lichide sunt utilizate pentru finanțarea deficitelor bugetare.

Analiștii spun că acestea ar putea arăta și dorința de a conserva yuanul, una dintre puținele valute străine încă disponibile pentru intervenții pe piață, după ce sancțiunile occidentale au înghețat aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele sale în străinătate.

Analiștii estimează că vânzările din ianuarie au ajuns probabil la aproximativ 120 de miliarde de ruble (1,46 miliarde de dolari), acoperind doar o mică parte din deficitul bugetar.

Aurul reprezenta 47% din rezervele internaționale ale Rusiei, în valoare de 809 miliarde de dolari, la 1 martie, deși acest total include și activele blocate la care Moscova nu are acces.