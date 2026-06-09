VIDEO Donald Trump a fost huiduit la un meci din finala NBA, în New York

1 minut de citit Publicat la 07:42 09 Iun 2026 Modificat la 08:15 09 Iun 2026

Donald Trump a fost huiduit la finala NBA, în New York. FOTO: Captură CNN

Preşedintele american Donald Trump a fost huiduit puternic luni de publicul de la Madison Square Garden din New York, unde era prezent pentru a asista la cel de-al treilea meci al finalei NBA.

În timp ce se intona imnul naţional, imaginea preşedintelui american, stând în picioare şi salutând milităreşte, a apărut pe ecranul uriaş, declanşând o reacţie imediată din partea multor spectatori, scrie Agerpes, care citează AFP.



President Trump was booed loudly by fans inside Madison Square Garden when he was shown on video screens during the national anthem prior to Game 3 of the NBA Finals on Monday night.



Trump was shown for several seconds giving a military salute. The boos ended when the U.S. flag… pic.twitter.com/MK105rgSDe — CBS News (@CBSNews) June 9, 2026

Născut la New York, Donald Trump a fost invitat de proprietarul echipei New York Knicks, James Dolan, pe care îl cunoaşte de multă vreme.



Cei doi au ocupat locuri în loja lui James Dolan cu aproape de o oră înainte de începutul meciului, avându-i alături pe secretarul internelor, Doug Burgum, şi pe cel al transporturilor, Sean Duffy.



Fostul dezvoltator imobiliar şi-a schimbat reşedinţa principală la sfârşitul anului 2019, mutându-se de la Trump Tower din New York la Mar-a-Lago (Palm Beach), în Florida, unde s-a stabilit definitiv la sfârşitul primului său mandat.



De atunci, el a avut doar apariţii rare la New York, oraş cu majoritate democrată.



Venirea lui Donald Trump pentru meciul celor de la Knicks împotriva echipei San Antonio Spurs a impus măsuri de securitate excepţionale, mai scrie AFP.