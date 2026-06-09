Antena 3 CNN Externe VIDEO Donald Trump a fost huiduit la un meci din finala NBA, în New York

VIDEO Donald Trump a fost huiduit la un meci din finala NBA, în New York

G.M.
1 minut de citit Publicat la 07:42 09 Iun 2026 Modificat la 08:15 09 Iun 2026
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donald trump si publicul la finala NBA
Donald Trump a fost huiduit la finala NBA, în New York. FOTO: Captură CNN

Preşedintele american Donald Trump a fost huiduit puternic luni de publicul de la Madison Square Garden din New York, unde era prezent pentru a asista la cel de-al treilea meci al finalei NBA.

În timp ce se intona imnul naţional, imaginea preşedintelui american, stând în picioare şi salutând milităreşte, a apărut pe ecranul uriaş, declanşând o reacţie imediată din partea multor spectatori, scrie Agerpes, care citează AFP.

Născut la New York, Donald Trump a fost invitat de proprietarul echipei New York Knicks, James Dolan, pe care îl cunoaşte de multă vreme.

Cei doi au ocupat locuri în loja lui James Dolan cu aproape de o oră înainte de începutul meciului, avându-i alături pe secretarul internelor, Doug Burgum, şi pe cel al transporturilor, Sean Duffy.

Fostul dezvoltator imobiliar şi-a schimbat reşedinţa principală la sfârşitul anului 2019, mutându-se de la Trump Tower din New York la Mar-a-Lago (Palm Beach), în Florida, unde s-a stabilit definitiv la sfârşitul primului său mandat.

De atunci, el a avut doar apariţii rare la New York, oraş cu majoritate democrată.

Venirea lui Donald Trump pentru meciul celor de la Knicks împotriva echipei San Antonio Spurs a impus măsuri de securitate excepţionale, mai scrie AFP.

 

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Etichete: Donald Trump NBA New York huiduieli

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