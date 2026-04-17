Viktor Orban, primul interviu de după pierderea alegerilor: „Duminică a fost doar durere, iar luni, goliciune”

Premierul Viktor Orban a declarat, în primul său interviu acordat presei maghiare, după înfrângerea suferită la alegerile parlamentare de duminica trecută, că o eră politică s-a încheiat” în acest moment și că este „necesară o reînnoire completă” a forțelor de dreapta din Ungaria.

„Am trecut printr-un montagne russe emoțional. Am simțit durerea, golul ei. Duminica a fost doar durere, iar luni, goliciune”, a spus Orban. „Amploarea înfrângerii este mare. În ceea ce privește consecințele, este mai mult decât o simplă schimbare. Comunitatea de dreapta nu mai poate continua să existe, în actuala fromulă. Este necesară o reînnoire completă, pentru că o eră politică s-a încheiat", a adăugat liderul partidului Fidesz.

Premierul Orban și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângerea zdrobitoare pe care a suferit-o partidul său la alegerile parlamentare, unde formațiunea Tisza a lui Peter Magyar a obținut două treimi din mandatele din parlamentul de la Budapesta.

„Ei bine, eu sunt președintele partidului. Trebuie să-mi asum 100% această înfrângere”, a spus Orban, citat de Hirado.

Viktor Orban a anuțat o restructurare a partidului său, Fidesz, care va include și componența grupului parlamentar al partidului. Premierul maghiar încă nu a dezvăluit ce persoane din conducerea partidului urmează a fi înlocuite.