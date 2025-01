Viktor Orban salută moţiunea anti-migraţie adoptată de Parlamentul german: „Bun venit în club!”

Premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: Getty Images

Premierul ungar Viktor Orban şi-a exprimat, joi, bucuria după ce parlamentul german a votat în ziua precedentă o moţiune fără caracter obligatoriu ce propune măsuri de combatere a migraţiei, inclusiv respingerea migranţilor de la graniţe, lucru pe care l-a făcut Ungaria şi a fost sancţionată pentru aceasta de Comisia Europeană, relatează agenţia MTI, potrivit Agerpres.



„Bună dimineaţa, Germania!", a scris Orban pe reţeaua socială X, în limba germană. „Welcome to the club!" („Bun venit în club!"), şi-a continuat el mesajul, în limba engleză.



Moţiunea, votată miercuri de Bundestag (camera inferioară a parlamentului german), a fost înaintată de liderul opoziţiei conservatoare germane, Friedrich Merz, candidat şi favorit pentru postul de cancelar în perspectiva alegerilor legislative anticipate din 23 februarie, şi a fost adoptată cu sprijinul partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), în timp ce social-democraţii cancelarului Olaf Scholz şi Verzii aliaţi ai acestuia au considerat-o contrară normelor şi valorilor europene.



Respectiva moţiune cere reintroducerea controalelor permanente la graniţele Germaniei, respingerea migranţilor ilegali la frontieră, inclusiv a acelora care doresc să ceară azil (chiar dacă aceasta implică încălcarea regulilor UE), precum şi detenţia pe termen nelimitat până la expulzare a migranţilor cărora le-a fost respinsă cererea de azil, printre alte măsuri menite să combată migraţia clandestină, subiect de dezbateri politice în campania electorală germană.



Pentru măsuri similare anti-migraţie Ungaria a fost sancţionată de Comisia Europeană şi amendată în iunie anul trecut de Curtea de Justiţie a UE (CJUE) cu 200 de milioane de euro, plus o penalitate de întârziere de un milion de euro pe zi. CJUE a impus această amendă pentru neaplicarea de către Ungaria a unei sentinţe anterioare a aceleiaşi instanţe care cerea Budapestei să nu mai încalce directivele europene privind dreptul de azil.



Ungaria a refuzat să plătească amenda, prin urmare Comisia Europeană a decis să-i reţină o sumă corespunzătoare din fondurile europene pe care Budapesta le-ar mai fi putut obţine după ce i-a blocat accesul la mare parte din aceste fonduri în urma acuzaţiilor de încălcare a „statului de drept", incluzând în aceste încălcări şi măsurile anti-migraţie.



Comisia Europeană a activat împotriva Budapestei în decembrie 2022 un nou mecanism de condiţionalitate ce-i permite să le suspende fondurile europene acelor ţări membre ale UE despre care consideră că încalcă statul de drept, suspendând astfel 22 de miliarde de euro din fondurile de coeziune ce revin Ungariei. Din aceste fonduri au fost deblocate de Bruxelles numai aproximativ o treime la sfârşitul anului 2023, în timp ce Ungaria ameninţa atunci să blocheze ajutorul UE pentru Ucraina.



Comisia Europeană a blocat de asemenea Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al Ungariei, prin care această ţară are dreptul la granturi în valoare de 5,8 miliarde de euro din planul european de redresare post-pandemie.