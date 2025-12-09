Vladimir Putin anunță blocarea apelurilor către ruși din țările “neprietenoase”: "Impactul va fi pozitiv pentru drepturile cetățenilor"

Potrivit lui Putin, această măsură a fost propusă de membrii Consiliului pentru Drepturile Omului. FOTO: Hepta

Guvernul rus ia în calcul posibilitatea de a interzice apelurile telefonice primite din țări „neprietenoase”, a anunțat președintele Vladimir Putin la o întâlnire cu membrii Consiliului pentru Drepturile Omului, motivând măsura ca parte a strategiei de combatere a fraudelor telefonice și pe internet.

Potrivit lui Putin, această măsură a fost propusă de membrii Consiliului pentru Drepturile Omului și ar putea fi inclusă în cel de-al treilea pachet de măsuri antifraudă pregătit de guvern, potrivit The Moscow Times.

„Ca parte a luptei împotriva fraudelor telefonice și pe internet, ați propus o serie de soluții practice. Acestea includ blocarea apelurilor din țări neprietenoase care sunt efectuate în scopuri criminale, etichetarea apelurilor și cerințe mai stricte pentru angajații guvernamentali, bănci și operatorii de telecomunicații atunci când comunică cu clienții. Toate acestea au fost luate în considerare și sunt implementate de guvern”, a declarat Putin.

El a reamintit că primul pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor în mediul digital a fost deja adoptat, iar al doilea a fost elaborat și este în curs de aprobare. „Și un al treilea este planificat pentru viitorul apropiat”, a spus Putin. El a adăugat că aceste măsuri „au un impact pozitiv asupra exercitării drepturilor cetățenilor”.

Pregătirile pentru blocarea tuturor apelurilor din străinătate au început încă din vara anului 2024. Autoritatea de reglementare a invocat necesitatea combaterii fraudei. Rușilor li se va oferi o alegere: să accepte astfel de apeluri, să blocheze toate apelurile din alte țări sau să comunice cu abonații care locuiesc în străinătate din lista lor de contacte.

În iunie 2025, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media a modificat Legea pentru a interzice apelurile de pe cartele SIM străine. Se așteaptă ca această interdicție să fie implementată implicit, iar abonații care doresc să primească astfel de apeluri vor trebui să contacteze operatorul lor de telefonie mobilă.

Operatorii vor fi obligați să eticheteze toate apelurile de pe cartele SIM străine. În plus, aceștia vor fi obligați să deconecteze numerele suspectate de fraudă și să le adauge într-un registru special. Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media va fi, de asemenea, autorizat să solicite înregistrări ale unor astfel de apeluri telefonice. În plus, conform modificărilor, operatorii vor fi obligați să despăgubească daunele cauzate de escroci dacă nu reușesc să blocheze un număr inclus în registru.