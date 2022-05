Vladimir Putin le-a explicat rușilor de ce nu pot avea încredere în Wikipedia. Moscova vrea o versiune domestică a enciclopediei

Declarațiile președintelui rus au fost făcute în cadrul unui dialog televizat cu Maxim Dreval, CEO-ul Znanie („Cunoaștere”), o fundație fondată în 2015 prin decret prezidențial și finanțată de statul rus. Misiunea acesteia este de a „îmbunătăți societatea civilă din Rusia” și proiectele din domeniul educației.

„Bineînțeles, informațiile importante obiective, în amănunt, care au fost colectate adecvat și cu pricepere (...) sunt la mare căutare”, a spus Putin.

”Și tocmai de aceea pur și simplu nu poți folosi Wikipedia”, ea explicat acesta, adăugând că ”iar noi știm calitatea informațiilor de acolo”, scrie The Moscow Times.

”Dar atunci când ai oameni talentați care sunt profesioniști, în a căror opinii poți avea încredere, asta bineînțeles că valorează mult. Este ca o enciclopedie, dar care trăiește și respiră”, a continuat liderul de la Kremlin.

Putin, the Internet expert, warns against reading Wikipedia, where Russians incidentally can learn easily about their country’s war of aggression against Ukraine, not to mention many atrocities committed there by Russian troops. pic.twitter.com/wsMxNDmDpb